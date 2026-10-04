Исследование: Село Бюракн в Армении по меньшей мере 120 лет носило название Гюллибулаг

Научно-исследовательский проект "Места памяти Западного Азербайджана" установил, что расположенное ныне в Ширакской области Армении село Бюракн по меньшей мере на протяжении 120 лет имел азербайджанский топоним Гюллибулаг.

Как сообщает Report, данные, на которые ссылаются исследователи, взяты из различных архивных документов и ​​письменных источников, датируемых XIX-XX веками.

Работа была проведена в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация", в ходе чего на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия.

Исследование показывает, что по меньшей мере на протяжении 120 лет село носило название Гюллибулаг: в царский период – Гюллибулаг, Гюллибулах, Гюлибулах, в советский период – Гюллибулаг. С 1995 года село входит в состав Ширакской области Республики Армения. В 2006 году в рамках политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия в Армении оно было переименовано в Бюракн.

Накануне Русско-турецкой войны 1877-1878 годов территория села входила в состав Карсского санджака Османской империи. По итогам войны был заключен Берлинский трактат, согласно которому Османская империя была вынуждена уступить Карс, Ардаган и Батум (ныне Батуми) России. В период царской России село относилось к Карсскому округу Карсской области.

Согласно статистическим данным царского периода, приводимым также в армянских источниках, в разное время до 1914 года в селе жили исключительно или преимущественно предки азербайджанцев. В отдельных источниках они обозначены как карапапахи (этнографическая группа азербайджанцев).

Ниже приведены некоторые источники, в которых приводятся данные о проживании азербайджанцев в селе.

Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года:

В 1886 году в селе проживало 673 человека, все – карапапахи.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):

В 1897 году в селе проживало 958 человек, из них 955 – предки азербайджанцев.

Памятная книжка и адрес-календарь Карсской области на 1902 год:

В 1901 году в селе проживало 975 человек, все – карапапахи.

Памятная книжка и адрес-календарь Карсской области на 1904 год:

В 1903 году в селе проживало 996 человек, все – карапапахи.

Памятная книжка и адрес-календарь Карсской области на 1906 год:

В 1905 году в селе проживало 1 016 человек, все – карапапахи.

Кавказский календарь на 1909 год:

В 1907 году в селе проживало 1 020 человек, преимущественно карапапахи.

Памятная книжка и адрес-календарь Карсской области на 1910 год:

В 1909 году в селе проживало 1 023 человека, все – карапапахи.

Кавказский календарь на 1912 год:

В 1911 году в селе проживало 1 046 человек, преимущественно карапапахи.

Памятная книжка и адрес-календарь Карсской области на 1914 год:

В 1913 году в селе проживало 1 097 человек, все – карапапахи.

Кавказский календарь на 1915 год:

В 1914 году в селе проживало 1 137 человек, преимущественно карапапахи.

29 мая 1918 года правительство Азербайджанской Демократической Республики (АДР) уступило Эривань, ныне Ереван, и некоторые прилегающие к нему территории армянам. Таким образом на земле, где исторически жили предки современных азербайджанцев, была создана Первая Республика Армения. Уже в первые месяцы своего существования она начала предъявлять территориальные претензии к соседним странам: Азербайджану, Грузии и Турции (на тот момент Османской империи).

В 1919-1920 годах армянские вооруженные отряды и войска Первой Армянской Республики проводили этнические чистки мусульман в Карсской области, которая до российской оккупации принадлежала Османской империи. Этнические чистки проводились и в Эриванской губернии, а также в Зангезуре, Карабахе и Нахчыване.

В этот период население села резко сократилось. Это видно при сравнении данных за предыдущие годы с результатами переписи населения Советской Армении 1922 года.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):

В 1922 году в селе проживало 826 человек, из них 791 – азербайджанец.

В конце 1920 года в Армении была провозглашена советская власть, а в 1921 году коммунистический режим окончательно утвердился в стране. Согласно Карсскому договору 1921 года, заключенному между Армянской, Азербайджанской и Грузинской ССР, с одной стороны, и Турцией – с другой, село оказалось в составе Советской Армении.

С 1930 года село находилось в составе Агбабинского района, который позднее был переименован в Амасийский.

По данным армянских источников, до конца 1980-х годов на территории села жили преимущественно азербайджанцы.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):

В 1926 году в селе проживало 1 142 человека, из них 1 134 – азербайджанцы.

В 1931 году в селе проживало 1 279 человек, из них 1 268 – азербайджанцы.

Манвелян А.П., Мартиросян Г.М. Населенные пункты и население Армянской ССР за 1831-1959 годы:

В 1959 году в селе проживало 1 631 человек, преимущественно азербайджанцы.

Акопян Т.Х., Мелик-Бахшян Ст.Т., Барсегян О.Х. Словарь топонимов Армении и прилегающих областей:

В 1970 году в селе проживало 2 459 человек.

В 1979 году в селе проживало 2 580 человек.

В 1989 году в селе проживало 305 человек, все – азербайджанцы.

В конце 1980-х годов в результате территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были окончательно изгнаны с территории Армянской ССР.

В 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия. В ходе этой работы в селе было обнаружено азербайджанское кладбище XIX-XX веков с несколькими десятками разрушенных надгробий.

Отметим, что "Места памяти Западного Азербайджана" – уникальная научно-исследовательская работа. Впервые в ходе полевых изысканий на территории современной Армении собраны и систематизированы данные о почти 600 селах, где ранее исконно проживали предки современных азербайджанцев. В некоторых из них сохранились фрагменты тюркского культурно-исторического наследия – кладбища, пиры, мечети.