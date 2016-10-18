Исполнилось 25 лет со дня принятия Конституционного акта о государственной независимости Азербайджана

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ 18 октября - День государственной независимости Азербайджанской Республики.

Как передает Report, исполнилось 25 лет со дня принятия Конституционного акта "О государственной независимости Азербайджанской Республики".

30 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета Азербайджана была принята Декларация о восстановлении государственной независимости республики.

А 18 октября на историческом заседании Верховного Совета Азербайджана был принят Конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики".

Через 71 год после падения Азербайджанской Демократической Республики наше государство вновь стало независимым. В Конституционном акте независимая Азербайджанская Республика объявлена наследницей АДР.

Парламент Азербайджана с принятием акта о государственной независимости Азербайджанской Республики и учредил основы государственного, политического и экономического устройства независимой Азербайджанской Республики.

В соответствии с данным Актом, вторжение 27-28 апреля 1920 года вооруженных сил РСФСР на территорию АДР, свержение ею законно избранных органов власти и последующая оккупация со стороны XI Красной Армии характеризуются как "агрессия РСФСР против независимого азербайджанского государства". Азербайджанская Республика была провозглашена преемницей АДР, просуществовавшей с 28 мая 1918 года по 28 апреля 1920 года. Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 г. был признан недействительным в части, относящейся к Азербайджану.

С этого момента Азербайджан приобрел государственную самостоятельность, а 18 октября стало Днем национальной независимости.

В мае 1992 года был принят государственный гимн страны (музыка Узеира Гаджибекова, слова Ахмеда Джавада), а через некоторое время – трехцветный флаг и государственный герб с изображением огня и восьмиконечной звезды.