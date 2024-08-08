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Исмет Саттаров: На предвыборную агитацию следует выделять не менее трех часов эфирного времени в неделю

Исмет Саттаров: На предвыборную агитацию следует выделять не менее трех часов эфирного времени в неделю На предвыборную агитацию должно выделяться не менее трех часов свободного эфирного времени в неделю.
Внутренняя политика
8 августа 2024 г. 12:54
Исмет Саттаров: На предвыборную агитацию следует выделять не менее трех часов эфирного времени в неделю

На предвыборную агитацию должно выделяться не менее трех часов свободного эфирного времени в неделю.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель аудиовизуального совета Исмет Саттаров на совещании, посвященном возможностям равной предвыборной агитации на выборах в Милли Меджлис и основам деятельности субъектов медиа.

Он уточнил, что бесплатное эфирное время распределяется между зарегистрированными кандидатами поровну: "Эфирное время должно быть выбрано так, чтобы его могла увидеть максимально широкая аудитория. Дата и время выхода предвыборных материалов определяются жеребьевкой, которую проводит избирательная комиссия с участием представителей вещателя. Информация о жеребьевке публикуется официально. Общественный вещатель должен также зарезервировать дополнительное эфирное время для платной предвыборной агитации".

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Версия на английском языке Audiovisual Council head pushes for minimum 3-hour weekly free air time for election campaigns
Версия на азербайджанском языке İsmət Səttarov: Seçkiqabağı təşviqat üçün ayrılan pulsuz efir vaxtının ümumi həcmi həftədə üç saatdan az olmamalıdır

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