Исмет Саттаров: На предвыборную агитацию следует выделять не менее трех часов эфирного времени в неделю

На предвыборную агитацию должно выделяться не менее трех часов свободного эфирного времени в неделю.

На предвыборную агитацию должно выделяться не менее трех часов свободного эфирного времени в неделю.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель аудиовизуального совета Исмет Саттаров на совещании, посвященном возможностям равной предвыборной агитации на выборах в Милли Меджлис и основам деятельности субъектов медиа.

Он уточнил, что бесплатное эфирное время распределяется между зарегистрированными кандидатами поровну: "Эфирное время должно быть выбрано так, чтобы его могла увидеть максимально широкая аудитория. Дата и время выхода предвыборных материалов определяются жеребьевкой, которую проводит избирательная комиссия с участием представителей вещателя. Информация о жеребьевке публикуется официально. Общественный вещатель должен также зарезервировать дополнительное эфирное время для платной предвыборной агитации".