 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Иса Гамбар уедет на медобследование в Турцию

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Национального центра стратегического мышления, бывший башган Партии Мусават Иса Гамбар уедет на медобследование в Турцию.

    Как сообщает Report, по словам башгана Мусават Арифа Гаджилы, Иса Гамбар чувствует себя хорошо.

    Он заявил, что И.Гамбара выпишут домой из Центральной клинической больницы: "Было бы лучше, если бы Иса бек поехал в Турцию для более качественного медобследования. Мы поедем с Исой беком в Турцию, где он пройдет более качественное медобследование".

    Отметим, 13 января в состоянии здоровья Исы Гамбара появились проблемы и его поместили в Центральную клиническую больницу. После обследований выяснилось, что И.Гамбар перенес инфаркт. Ему сделали стентирование сосудов сердца.

    23 февраля И.Гамбар был вновь помещен в Центральную клиническую больницу. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi