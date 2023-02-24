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Иностранцы смогут получать временный вид на жительство в Азербайджане

Иностранцы смогут получать временный вид на жительство в Азербайджане Иностранцы и лица без гражданства смогут получить разрешение на временное проживание в Азербайджане при условии владения государственными ценными бумагами на сумму 100 тыс. манатов.
Внутренняя политика
24 февраля 2023 г. 17:39
Иностранцы смогут получать временный вид на жительство в Азербайджане

Иностранцы и лица без гражданства смогут получить разрешение на временное проживание в Азербайджане при условии владения государственными ценными бумагами на сумму 100 тыс. манатов.

Как сообщает Report, проект поправок в Миграционный кодекс был обсужден в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно поправке, временный вид на жительство будет предоставляться иностранцам при наличии у них государственных ценных бумаг номинальной стоимостью не менее 100 тыс. манатов или ценных бумаг юридических лиц, акции (доли) которых на 51 и более процентов принадлежат государству.

После обсуждений проект поправок был принят в первом чтении.

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