Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа

"Сегодня в нашей стране свобода медиа обеспечена как законодательством, так и судебной практикой". Как сообщает Report, об этом заявил председатель Верховного суда Инам Керимов на встрече с представителями СМИ в рамках диалоговой платформы "Фемида

"Сегодня в нашей стране свобода медиа обеспечена как законодательством, так и судебной практикой".



Как сообщает Report, об этом заявил председатель Верховного суда Инам Керимов на встрече с представителями СМИ в рамках диалоговой платформы "Фемида".



Он напомнил, что в 2001 году Азербайджан присоединился к Европейской конвенции "О защите прав человека и основных свобод", и с тех пор Конвенция является неотъемлемой частью законодательства страны: "Таким образом, прецедентное право Европейского суда принимается местными судами как часть Конвенции и широко применяется на практике. Это означает, что свобода СМИ обеспечивается судами нашей страны в соответствии со стандартами Европейского суда".