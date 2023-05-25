Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа

"Сегодня в нашей стране свобода медиа обеспечена как законодательством, так и судебной практикой".
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Верховного суда Инам Керимов на встрече с представителями СМИ в рамках диалоговой платформы "Фемида".
Он напомнил, что в 2001 году Азербайджан присоединился к Европейской конвенции "О защите прав человека и основных свобод", и с тех пор Конвенция является неотъемлемой частью законодательства страны: "Таким образом, прецедентное право Европейского суда принимается местными судами как часть Конвенции и широко применяется на практике. Это означает, что свобода СМИ обеспечивается судами нашей страны в соответствии со стандартами Европейского суда".
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиаИнам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа "Сегодня в нашей стране свобода медиа обеспечена как законодательством, так и судебной практикой". Как сообщает Report, об этом заявил председатель Верховного суда Инам Керимов на встрече с представителями СМИ в рамках диалоговой платформы "Фемида
Внутренняя политика
25 мая 2023 г. 10:47
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"Сегодня в нашей стране свобода медиа обеспечена как законодательством, так и судебной практикой".
Версия на английском языке Inam Karimov: Freedom of media ensured in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İnam Kərimov: “Ölkəmizdə media azadlığı təmin olunur”