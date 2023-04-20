Инам Керимов: Реформы в судебно-правовой системе всегда находились в центре внимания государства

Реформы в судебно-правовой системе Азербайджана всегда находились в центре внимания государства.

Реформы в судебно-правовой системе Азербайджана всегда находились в центре внимания государства.

Как сообщает Report, об этом председатель Верховного суда Инам Керимов заявил на встрече с Коллегией адвокатов в рамках платформы для диалога "Фемида".

Он отметил, что после обретения независимости Азербайджан уделяет особое внимание базовым принципам государственности – верховенству закона, правам человека и защите демократических ценностей: "Судебно-правовые реформы, основа которых была заложена общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, сегодня успешно продолжаются президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В результате проведенных реформ в судебно-правовой системы нашей страны произошли значительные изменения. Для удобства обращения граждан в суды в регионах созданы новые суды, расширены их полномочия, улучшено материальное обеспечение, достигнуто обновление судейского состава путем отбора на основе прозрачных процедур".