О нас

Инам Керимов: Реформы в судебно-правовой системе всегда находились в центре внимания государства

Инам Керимов: Реформы в судебно-правовой системе всегда находились в центре внимания государства Реформы в судебно-правовой системе Азербайджана всегда находились в центре внимания государства.
Внутренняя политика
20 апреля 2023 г. 10:50
Инам Керимов: Реформы в судебно-правовой системе всегда находились в центре внимания государства

Реформы в судебно-правовой системе Азербайджана всегда находились в центре внимания государства.

Как сообщает Report, об этом председатель Верховного суда Инам Керимов заявил на встрече с Коллегией адвокатов в рамках платформы для диалога "Фемида".

Он отметил, что после обретения независимости Азербайджан уделяет особое внимание базовым принципам государственности – верховенству закона, правам человека и защите демократических ценностей: "Судебно-правовые реформы, основа которых была заложена общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, сегодня успешно продолжаются президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В результате проведенных реформ в судебно-правовой системы нашей страны произошли значительные изменения. Для удобства обращения граждан в суды в регионах созданы новые суды, расширены их полномочия, улучшено материальное обеспечение, достигнуто обновление судейского состава путем отбора на основе прозрачных процедур".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İnam Kərimov: "Məhkəmə-hüquq sistemində islahatlar hər zaman dövlətin diqqət mərkəzində olub"

Экслюзивные новости

Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
14 апреля 2023 г. 15:35
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
14 апреля 2023 г. 14:02
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
13 апреля 2023 г. 16:32
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
13 апреля 2023 г. 14:20
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
13 апреля 2023 г. 13:52
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
12 апреля 2023 г. 18:06
Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi