Инам Керимов: Отбор кандидатов на должности судей проходит прозрачно

Отбор кандидатов на должности судей продолжается по прозрачной и усовершенствованной процедуре.

Как сообщили Report в Судебно-правовом совете, об этом заявил на заседании председатель совета Инам Керимов.

На заседании также рассмотрели обращение Комитета по отбору судей. Член комитета, судья Верховного суда Эльшана Велиева представила подробную информацию о ходе отбора.

Затем состоялись индивидуальные собеседования с 39 кандидатами, успешно прошедшими конкурс. Им были даны рекомендации, после чего принято решение подготовить предложения об их назначении на должности судей судов первой инстанции.

Кроме того, были рассмотрены дисциплинарные производства и приняты соответствующие решения.