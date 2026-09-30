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    Инам Керимов: Отбор кандидатов на должности судей проходит прозрачно

    Внутренняя политика
    • 30 сентября, 2026
    • 11:02
    Инам Керимов: Отбор кандидатов на должности судей проходит прозрачно

    Отбор кандидатов на должности судей продолжается по прозрачной и усовершенствованной процедуре.

    Как сообщили Report в Судебно-правовом совете, об этом заявил на заседании председатель совета Инам Керимов.

    На заседании также рассмотрели обращение Комитета по отбору судей. Член комитета, судья Верховного суда Эльшана Велиева представила подробную информацию о ходе отбора.

    Затем состоялись индивидуальные собеседования с 39 кандидатами, успешно прошедшими конкурс. Им были даны рекомендации, после чего принято решение подготовить предложения об их назначении на должности судей судов первой инстанции.

    Кроме того, были рассмотрены дисциплинарные производства и приняты соответствующие решения.

    Инам Керимов Судебно-правовой совет Азербайджана
    İnam Kərimov: Hakimliyə namizədlərin seçimi şəffaf və təkmilləşmiş mərhələlər üzrə davam edir
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