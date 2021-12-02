Имдад Ализаде: Освобождение Лачина – дипломатический и военный успех Азербайджана

“Моей, равно как и всех азербайджанцев, заветной мечтой было освобождение Карабаха от вражеской оккупации. Азербайджанская армия добилась этого под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева”. Об этом заявил член Общественног

“Моей, равно как и всех азербайджанцев, заветной мечтой было освобождение Карабаха от вражеской оккупации. Азербайджанская армия добилась этого под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева”.



Об этом заявил член Общественного совета при Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, редактор информационного агентства Report Имдад Ализаде.



Он отметил, что освобождение Лачина подарило неописуемую радость всем лачинцам: “Тяжело чувствовать себя изгнанным, потерять кров, родные земли. Это невосполнимая утрата. Влачить жизнь беженца и вынужденного переселенца - самое большое горе. Это горе скрючивает человека в дугу, не дает распрямить спину. Мы на себе испытали все эти чувства. Однако, несмотря на все тяготы, горе не сломило нас, все эти годы мы верили и надеялись, что вернемся на родные земли. Мы знали, что это непременно случится, ведь эти земли - наши исконные края, наша Родина. И этот счастливый миг настал. Вот уже год, как наши земли освобождены от армянской оккупации, мы больше не вынужденные переселенцы. Освобождение Лачина порадовало не только нас, но и души всех лачинцев, покинувших этот мир с мечтой когда-нибудь ступить на родную землю”.

И.Ализаде отметил, что изгнание из родных очагов - тяжелое испытание: “Спасаясь от рук армянских головорезов, наша семья с мая 1992 года по февраль 1994 года 11 раз вынужденно перебиралась на новые места жительства. В мае 1992 года армянские вооруженные формирования оккупировали Лачин, но мы не покинули родное село, с надеждой ожидая, что райцентр и оккупированные села вскоре будут освобождены от оккупантов. Захватывая одно село за другим, оккупанты надвигались к Огулдере. Армянские палачи, чьи руки были обагрены кровью безвинных азербайджанцев, несчастных ходжалинцев, вновь жаждали крови. Оставшись без помощи, мы были вынуждены покинуть родные земли.Имелись серьезные проблемы с транспортом. Мой двоюродный брат Бахшей Агаев откуда-то раздобыл машину. 6-7 семей собрались, но не всем хватило места. Пятеро моих братьев и сестер перебрались на этой машине в село Гусанлы Тертерского района - к моему дяде Гусейну. Среди них должна была быть и моя бабушка Рагима, которой была за восемьдесят, но уговорить ее покинуть родные края оказалось невозможно. Отец и просил, и уговаривал, и кричал на нее. А когда настала пора выезжать, оказалось, что ее нет в машине. Мы звали ее, искали всюду, но так и не нашли. Водитель машины был бакинцем и не знал здешних мест. Машина приехала в Огулдере по дороге Губадлы-Лачин, но райцентр уже был оккупирован, дорога была оккупирована. Фактически, мы оказались в осаде. У нас оставался один выход - дорога Кяльбаджар-перевал Омара - Гёйгёль. В машине мне не нашлось места, я бродил, искал бабушку. Когда стемнело, вернулся домой. Спустя некоторое время пришла бабушка. Она рассказала, что спряталась за скалой и, дождавшись отъезда машины, выбралась из своего укрытия. Эта отважная женщина, которую никогда не доводилось мне видеть в слезах, и в такой ситуации держалась стойко, не проронив ни слезинки. Она говорила, что гяурам не удастся осуществить задуманное, что они никогда не жили в здешних краях...", - рассказал Имдад Ализаде.По словам И.Ализаде, члены его семьи впоследствии вышли из окружения, однако его отец Али Алиев и еще 19 человек находились в окружении 54 дня. “Чудом им удалось выбраться из окружения. Мой отец - офицер запаса, служивший в Советской Армии. 19 человек выбрали моего отца командиром. Благодаря верной тактике и стратегии им удалось выбраться из окружения живыми и невредимыми. Воспоминания отца впоследствии легли в основу его книги “54 дня в окружении”. Спустя 29 лет тоски и скитаний отец смог побывать в Лачине”.И.Ализаде рассказал о мужестве и героизме, проявленных нашими военнослужащими в Отечественной войне. “Наши солдаты и офицеры проявили небывалое мужество и отвагу. Мы по праву гордимся подвигом наших военных. Эта победа золотыми буквами вписана в летопись нашей истории. Шуша, Джебраил, Физули, Губадлы, Зангилан, Гадрут и Суговушан были освобождены военным путем, в результате ожесточенных боев, а Лачин, Кяльбаджар и Агдам - дипломатическим путем благодаря несокрушимой воле и дальновидности главы азербайджанского государства.Освобождение Агдамского, Кяльбаджарского и Лачинского районов без боя - большой успех с политической и военной точек зрения. Мы одержали победу. Ныне все освобожденные районы реконструируются и благоустраиваются. Карабах - это Азербайджан!".