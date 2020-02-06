Ильхам Алиев: Я прочитал эту книгу с большим интересом

"Уважаемый Михаил Соломонович, в первую очередь, хотел бы поздравить вас с прошедшим юбилеем, пожелать вам всего самого доброго, здоровья, благополучия, новых успехов в работе. К сожалению, меня не было в Баку, когда вы отмечали ваш юбилей, я был в Давосе. Но имел возможность по телефону поздравить вас и выразить свои чувства, а также договориться о встрече, когда вы будете в Баку, чтобы я лично вручил вам высокую награду, которой вы были награждены. Я знаю, что вы свои дни рождения, и тем более юбилеи, всегда проводите на Родине - в Азербайджане. Это уже хорошая традиция. И это еще раз говорит о том, как вы привязаны к своей Родине, к своей родной земле, к родному городу. Мы знаем, как вы любите свою Родину и как пропагандируете ее по всему миру".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев при вручении 6 февраля ордена "Шараф" первому заместителю генерального директора информационного агентства ТАСС Российской Федерации Михаилу Гусману.

"Ваша знаменитая передача "Формула власти" обошла все континенты, и уже не один раз, и думаю, что президентов, с которыми вы не встречались, намного меньше, чем тех, с которыми вы встречались. Конечно же, когда обычно президенты встречаются с гостями, им подается справка об этом человеке, и написано: город рождения – Баку, Азербайджан.

Помимо этого, я знаю, как и в медиапространстве - и в российском, и в международном - вы делитесь о своих впечатлениях о нашей стране, рассказываете реалии Азербайджана, то, как решаются проблемы в Азербайджане. Поскольку ваша деятельность давно вышла за рамки Российской Федерации, она носит международный характер. Я знаю, что вы очень активный участник процессов сотрудничества мировых медиа, в том числе помню, как по вашей инициативе в Баку был проведен Конгресс русской прессы и другие международные мероприятия. Поэтому хотел бы выразить вам благодарность именно за то, что вы своей деятельностью вносите большой вклад в доведение до мировой общественности правды о нашей стране.

Также вы вносите большой вклад в дело укрепления российско-азербайджанских отношений. Эти отношения сегодня успешно развиваются, вышли уже на самый высокий уровень, и те юбилейные мероприятия, которые были проведены в Баку в январе, еще раз это продемонстрировали. В Баку приехала большая делегация российской общественности, ведущих представителей политического, информационного, культурного поля. Насколько мне рассказывали, гости все уехали с очень хорошими впечатлениями. Поэтому хотел бы выразить вам благодарность за то, что вы вносите большой вклад в дело укрепления российско-азербайджанских связей.

Конечно, в такой день хотел бы также вспомнить и о корнях. В Азербайджане всегда очень высоко ценили и любили вашу семью, ваших родителей, относились к ним с большим уважением. Как-то вы недавно подарили мне свою книгу о папе и маме. Я ее с большим интересом прочитал. Это на самом деле уникальная книга, поскольку написана настолько сердечно, настолько душевно и правдиво. В этой книге отражается как история вашей семьи, вашего детства, так и история Азербайджана того периода. Поэтому она очень интересна, думаю, не только для тех, кто вас знает, но для всех, кому интересна история нашего города. И, конечно, в такой интеллигентной и уважаемой семье неслучайно, что родились такие дети. И вы, и ваш старший брат Юлий Соломонович, сколько бы ему не было лет, он для всех нас Юлик. Это человек, который своей энергией, так же как и вы, заряжает всех, с кем общается. И то, что вы и Юлий Соломонович добились таких больших успехов в работе, в общественной деятельности, вы не только очень узнаваемые люди, но вы люди очень уважаемые. И я думаю, что, наверное, не найдется человек, который бы к вам не относился с симпатией. Этого всего, вы, Михаил Соломонович, добились своим трудом, своей деятельностью, своим поведением, и, конечно, своим характером. Мне очень приятно сегодня с вами встретиться вот в такой, скажем, полуофициальной обстановке. Всегда наши встречи бывают как бы за пределами медиа-доступа. Но сегодня в такой день, конечно, я хотел бы вас поздравить и отметить также, что Азербайджанское государство очень ценит вашу деятельность, и это - третья награда, которой я вас награждаю. До этого был орден "Шохрат", после орден "Достлуг", а сейчас более высокий орден - орден "Шараф". Позвольте мне вручить эту высокую награду".