    Ильхам Алиев встретился с жителями сел Ходжалинского района

    Внутренняя политика
    • 15 сентября, 2025
    • 11:25
    Ильхам Алиев встретился с жителями сел Ходжалинского района

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в селе Бадара Ходжалинского района встретился с жителями сел Бадара, Дашбулаг, Сейидбейли и Шушакенд.

    İlham Əliyev Xocalının Badara, Daşbulaq, Seyidbəyli və Şuşakənd kəndlərinin sakinləri ilə görüşüb
    Ilham Aliyev meets with residents of Badara, Dashbulag, Seyidbeyli, and Shushakand villages of Khojaly

