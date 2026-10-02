Ильхам Алиев: Возвращение Гейдара Алиева к власти было требованием народа

Создание Партии "Ени Азербайджан" было требованием народа.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

Глава государства отметил, что возвращение Гейдара Алиева к власти также являлось требованием народа.