Ильхам Алиев: Возвращение Гейдара Алиева к власти было требованием народа
Внутренняя политика
- 02 октября, 2026
- 10:58
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Создание Партии "Ени Азербайджан" было требованием народа.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".
Глава государства отметил, что возвращение Гейдара Алиева к власти также являлось требованием народа.
İlham Əliyev: Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtması xalqın tələbi idi
President Ilham Aliyev: The return of Heydar Aliyev to power was the demand of the people
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