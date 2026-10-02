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    Ильхам Алиев: Возвращение Гейдара Алиева к власти было требованием народа

    Внутренняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 10:58
    Ильхам Алиев: Возвращение Гейдара Алиева к власти было требованием народа

    Создание Партии "Ени Азербайджан" было требованием народа.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

    Глава государства отметил, что возвращение Гейдара Алиева к власти также являлось требованием народа.

    Ильхам Алиев Гейдар Алиев Партия Ени Азербайджан
    İlham Əliyev: Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtması xalqın tələbi idi
    President Ilham Aliyev: The return of Heydar Aliyev to power was the demand of the people
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