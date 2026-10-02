İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    İlham Əliyev: Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtması xalqın tələbi idi

    Daxili siyasət
    • 02 oktyabr, 2026
    • 10:42
    İlham Əliyev: Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtması xalqın tələbi idi

    Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtması xalqın tələbi idi.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VIII Qurultayında çıxışı zamanı bildirib.

    "Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması, yenə də deyirəm, xalqın tələbi idi. Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıtması xalqın tələbi idi", - dövlət başçısı deyib.

    İlham Əliyev Heydər Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VIII Qurultayı
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