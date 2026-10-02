İlham Əliyev: Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtması xalqın tələbi idi
Daxili siyasət
- 02 oktyabr, 2026
- 10:42
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Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtması xalqın tələbi idi.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VIII Qurultayında çıxışı zamanı bildirib.
"Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması, yenə də deyirəm, xalqın tələbi idi. Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıtması xalqın tələbi idi", - dövlət başçısı deyib.
Ильхам Алиев: Возвращение Гейдара Алиева к власти было требованием народа
President Ilham Aliyev: The return of Heydar Aliyev to power was the demand of the people
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