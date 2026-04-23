    Ильхам Алиев: Верю, что IX Съезд усовершенствует деятельность Совета старейшин

    23 апреля, 2026
    Ильхам Алиев: Верю, что IX Съезд усовершенствует деятельность Совета старейшин

    Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам IX Съезда Совета старейшин Азербайджана.

    Как сообщает Report, в обращении говорится:

    "Уважаемые участники съезда!

    Сердечно поздравляю вас с началом работы IX Съезда Совета старейшин Азербайджана.

    Традиция старейшинства, опирающаяся на древние морально-нравственные ценности азербайджанского народа, является одним из важнейших столпов нашего национального наследия. Уважение к старейшинам, выступая фундаментальной ценностью, всегда занимало центральное место как в азербайджанском устном народном творчестве, так и в письменной литературе. Неслучайно в эпосе "Китаби-Деде Горгуд", отражающем историческое прошлое, традиции нашего народа, почтение к наставлениям и словам старейшин представлено как высшее нравственное качество.

    Руководствуясь историческими традициями народа, наши старейшины, всегда успешно выполняющие возложенную на них важную миссию, выступают гарантами сохранения нравственно-духовных ценностей в обществе и преемственности поколений. В то же время старейшинам принадлежат исключительные заслуги в сохранении традиций национальной государственности и укреплении гражданской солидарности.

    Наша молодежь, воспитанная именно нашими старейшинами в духе патриотизма и самоотверженности, сыграла важную роль в достижении славной Победы в Отечественной войне. Благодаря чувству национальной гордости и любви к Родине, привитым молодежи старшим поколением, которое на протяжении более 30 лет жило с тоской по родной земле и испытало боль войны, в современную военную историю нашего народа была вписана новая страница.

    Отрадно, что сегодня наши старейшины активно участвуют во всех сферах жизни страны. Растущие угрозы в мире, особенно деформация национально-нравственных и семейных ценностей во многих странах в результате глобализации и пагубного влияния социальных сетей, еще более отчетливо подчеркивают важность и роль института старейшин в Азербайджане. Воспитание молодежи в духе национального патриотизма и привязанности к своим корням, направление ее на верный путь – одна из главных задач, стоящих перед нашими старейшинами.

    Созданный в конце прошлого века Совет старейшин Азербайджана, объединяющий в своих рядах известных деятелей, посвятивших свою жизнь служению обществу, преодолел большой путь и сегодня продолжает вносить вклад в развитие нашей страны. Совет участвует в социально-политическом и гуманитарном развитии страны, решении актуальных вопросов общественной жизни и воспитании молодого поколения.

    Верю, что дискуссии и решения, которые будут приняты на IX Съезде, послужат совершенствованию деятельности Совета Старейшин, дальнейшему укреплению роли организации в общественно-политической жизни страны.

    Желаю работе Съезда успехов, а каждому из вас – крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в вашей ценной общественной деятельности".

    Ильхам Алиев Совет старейшин Азербайджана
    İlham Əliyev: İnanıram ki, IX Qurultay Ağsaqqallar Şurasının fəaliyyətini təkmilləşdirəcək
    President Aliyev addresses participants of 9th Congress of Azerbaijan Council of Elders

