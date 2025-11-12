Ильхам Алиев: В регионах отремонтированы около 70-80% сельских дорог
Внутренняя политика
- 12 ноября, 2025
- 14:51
Не могу сказать, что мы уже достигли желаемого 100-процентного результата, но во многих регионах около 70-80% сельских дорог качественно отремонтированы.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая нового полномочного представителя президента в Нахчыване и новоназначенных глав ИВ ряда районов.
