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Ильхам Алиев: В Карабахе и Восточном Зангезуре все проекты идут по плану

Ильхам Алиев: В Карабахе и Восточном Зангезуре все проекты идут по плану В интервью Азербайджанскому телевидению в Сальянском районе 18 апреля президент Ильхам Алиев коснулся работ, идущих в Карабахе и Восточном Зангезуре.
Внутренняя политика
18 апреля 2023 г. 17:10
Ильхам Алиев: В Карабахе и Восточном Зангезуре все проекты идут по плану

В интервью Азербайджанскому телевидению в Сальянском районе 18 апреля президент Ильхам Алиев коснулся работ, идущих в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает Report, глава государства отметил, что он регулярно информирует общественность о работах, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре.

"Все проекты, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, железными дорогами, автомобильными дорогами, энергообеспечением, водоснабжением, мелиоративными работами, идут по плану. Два аэропорта уже действуют, строительство третьего продолжается", - сказал президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: All projects in Karabakh and Eastern Zangezur are going according to plan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda bütün layihələr plan üzrə gedir"

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