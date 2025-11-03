Ильхам Алиев: В ближайшие месяцы нас ждут очень хорошие новости

В Карабахе и Восточном Зангезуре проводятся масштабные геологические работы. Думаю, в ближайшие месяцы мы услышим очень хорошие новости.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею НАНА.