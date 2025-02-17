Ильхам Алиев утвердил поправки о расширении полномочий комиссий по делам несовершеннолетних

Ильхам Алиев утвердил поправки о расширении полномочий комиссий по делам несовершеннолетних

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил расширение полномочий комиссий по делам и защите прав несовершеннолетних.

Как сообщает Report, глава государства утвердил поправки в Семейный кодекс и закон "Об утверждении Положения о комиссиях по делам и защите прав несовершеннолетних", согласно которым, отныне они будут называться "Комиссиями по защите прав детей".

Кроме того, комиссии смогут проводить мониторинг организации воспитательной работы среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях, а также на предприятиях, в организациях и учреждениях, где работают несовершеннолетние, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы.