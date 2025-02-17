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Ильхам Алиев утвердил поправки о расширении полномочий комиссий по делам несовершеннолетних

Ильхам Алиев утвердил поправки о расширении полномочий комиссий по делам несовершеннолетних Ильхам Алиев утвердил поправки о расширении полномочий комиссий по делам несовершеннолетних
Внутренняя политика
17 февраля 2025 г. 13:57
Ильхам Алиев утвердил поправки о расширении полномочий комиссий по делам несовершеннолетних

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил расширение полномочий комиссий по делам и защите прав несовершеннолетних.

Как сообщает Report, глава государства утвердил поправки в Семейный кодекс и закон "Об утверждении Положения о комиссиях по делам и защите прав несовершеннолетних", согласно которым, отныне они будут называться "Комиссиями по защите прав детей".

Кроме того, комиссии смогут проводить мониторинг организации воспитательной работы среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях, а также на предприятиях, в организациях и учреждениях, где работают несовершеннолетние, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы.

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Версия на английском языке Azerbaijan expands powers of commissions on juvenile affairs and protection of rights
Версия на азербайджанском языке Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyaların səlahiyyətləri genişlənib

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