    Ильхам Алиев утвердил изменения в Трудовой кодекс

    Внутренняя политика
    • 16 января, 2026
    • 17:21
    Ильхам Алиев утвердил изменения в Трудовой кодекс

    Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Трудовой кодекс Азербайджана.

    Как сообщает Report, изменения затронут три ключевых направления, первое из которых касается совершенствования законодательства в сфере трудовых отношений, внедрения гибких и социально ориентированных норм, а также введения новых понятий, соответствующих современным условиям работы.

    Изменения второго направления ориентированы на приведение национального законодательства в соответствие с Конвенциями Международной организации труда (МОТ) и международной практикой.

    Третье направление изменений обусловлено требованиями Конституционного закона "О нормативно-правовых актах".

    İlham Əliyev Əmək Məcəlləsinə üç əsas istiqamət üzrə dəyişiklikləri təsdiqləyib

