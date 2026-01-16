Ильхам Алиев утвердил изменения в Трудовой кодекс
- 16 января, 2026
- 17:21
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Трудовой кодекс Азербайджана.
Как сообщает Report, изменения затронут три ключевых направления, первое из которых касается совершенствования законодательства в сфере трудовых отношений, внедрения гибких и социально ориентированных норм, а также введения новых понятий, соответствующих современным условиям работы.
Изменения второго направления ориентированы на приведение национального законодательства в соответствие с Конвенциями Международной организации труда (МОТ) и международной практикой.
Третье направление изменений обусловлено требованиями Конституционного закона "О нормативно-правовых актах".
