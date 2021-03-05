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Ильхам Алиев: Создание Партии "Ени Азербайджан" было необходимостью

Ильхам Алиев: Создание Партии "Ени Азербайджан" было необходимостью "Создание Партии "Ени Азербайджан" было необходимостью. В то время, еще раз хочу сказать, смелые, бесстрашные люди отчетливо видели, что наша молодая страна, только что восстановившая свою независимость, находится лицом к лицу с большим бедствием, и проис
Внутренняя политика
5 марта 2021 г. 20:38
Ильхам Алиев: Создание Партии Ени Азербайджан было необходимостью
Ильхам Алиев

"Создание Партии "Ени Азербайджан" было необходимостью. В то время, еще раз хочу сказать, смелые, бесстрашные люди отчетливо видели, что наша молодая страна, только что восстановившая свою независимость, находится лицом к лицу с большим бедствием, и происходившие в стране процессы уже приобрели неуправляемый характер".

Как сообщает Report, об этом на VII съезде ПЕА сказал президент Ильхам Алиев.

"Военное поражение дополняется внутренним кризисом. Происходившие в стране негативные процессы, политические дрязги, борьба за власть поставили под вопрос независимую жизнь нашей страны. Для того, чтобы представить те дни, месяцы, достаточно взглянуть на события, происходящие сегодня в Армении. Это – фактически их отражение, безнадежность, царившие в обществе тотальная апатия, депрессия, отсутствие доверия к какой-либо политической силе, отсутствие доверия к власти, отсутствие доверия к оппозиции – вот картина тогдашнего молодого независимого Азербайджана. Как страна может развиваться в такой ситуации? Наши земли захватывались, территориальная целостность была нарушена, из Армении было изгнано более 300 тысяч азербайджанцев, из Нагорного Карабаха были изгнаны все азербайджанцы, Шуша и Лачин оказались под оккупацией, между Нагорным Карабахом и Арменией возникла географическая связь, появились беженцы, переселенцы и никаких основ для будущего, для изменения этой ситуации не было. Кто бы изменил эту ситуацию? Находившийся тогда у власти тандем НФА-Мусават преследовал только собственные интересы. Пришедшие к власти случайные люди – словно близнецы-братья с людьми, пришедшими к власти в Армении в 2018 году. Неопытные, безграмотные, некультурные, некомпетентные, трусливые, дезертиры, какие еще эпитеты остались, им подходит любой отрицательный эпитет. Они и управляли в то время Азербайджаном", - заявил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması tarixi zərurət idi"

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