Президент Ильхам Алиев сменил глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов

Ильхам Алиев сменил глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов

17 мая, 2019 16:12

https://report.az/storage/news/c5e33f3940307800de82f96ef6656620/890bd8d8-1a16-4161-87bd-53326d4f0202_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Сирагеддина Джаббарова от должности главы Исполнительной власти Саатлинского района. Как сообщает Report, согласно распоряжению, Сирагеддин Наджаф оглу Джаббаров освобожден от должности главы Исполнительной власти Саатлинского района. Другим распоряжением главы государства, Назим Мехди оглу Исмайлов освобожден от должности главы Исполнительной власти Сабирабадского района. Еще одним распоряжением президента Ильхама Алиева, Сирагеддин Наджаф оглу Джаббаров назначен главой Исполнительной власти Сабирабадского района. Согласно очередному распоряжению главы государства, Назим Мехди оглу Исмайлов назначен главой исполнительной власти Саатлинского района.

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