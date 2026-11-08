Ильхам Алиев: Шуша за 28 лет оккупации не утратила национального духа

Город Шуша на протяжении 28 лет находился под оккупацией, однако не утратил своего национального духа.

Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Шуше.

Глава государства напомнил, что ровно шесть лет назад город был освобожден от армянской оккупации.

"Нас радует, что в День Победы вы находитесь вместе с нами. Шесть лет назад Шуша была освобождена от армянской оккупации. Днем позже Армения официально капитулировала, и тем самым завершилась 30-летняя оккупация", - сказал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что освобождение города Шуша имело большое символическое значение и стало одним из важнейших этапов Второй Карабахской войны.

"На протяжении всех 44 дней вы, мой дорогой брат, и братский турецкий народ были рядом с нами. Ваше заявление, сделанное в первые часы войны, и телефонный разговор со мной показали всему миру, что Турция находится рядом с Азербайджаном", - отметил он.

По словам Ильхама Алиева, позиция турецкого лидера придала Азербайджану дополнительные силы и подняла боевой дух.

"Ваши исторические слова: "Азербайджан не один. Турция рядом с ним" - никогда не будут забыты", - добавил глава государства.