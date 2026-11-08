Ильхам Алиев: Шуша за 28 лет оккупации не утратила национального духа
- 08 ноября, 2026
- 16:03
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Город Шуша на протяжении 28 лет находился под оккупацией, однако не утратил своего национального духа.
Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Шуше.
Глава государства напомнил, что ровно шесть лет назад город был освобожден от армянской оккупации.
"Нас радует, что в День Победы вы находитесь вместе с нами. Шесть лет назад Шуша была освобождена от армянской оккупации. Днем позже Армения официально капитулировала, и тем самым завершилась 30-летняя оккупация", - сказал Ильхам Алиев.
Президент Азербайджана подчеркнул, что освобождение города Шуша имело большое символическое значение и стало одним из важнейших этапов Второй Карабахской войны.
"На протяжении всех 44 дней вы, мой дорогой брат, и братский турецкий народ были рядом с нами. Ваше заявление, сделанное в первые часы войны, и телефонный разговор со мной показали всему миру, что Турция находится рядом с Азербайджаном", - отметил он.
По словам Ильхама Алиева, позиция турецкого лидера придала Азербайджану дополнительные силы и подняла боевой дух.
"Ваши исторические слова: "Азербайджан не один. Турция рядом с ним" - никогда не будут забыты", - добавил глава государства.