İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    İlham Əliyev: Şuşa şəhəri 28 il əsarət altında idi, amma öz milli ruhunu itirmədi

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 16:02
    İlham Əliyev: Şuşa şəhəri 28 il əsarət altında idi, amma öz milli ruhunu itirmədi

    Şuşa şəhəri 28 il əsarət altında idi, amma öz milli ruhunu itirmədi.

    "Report"un Şuşaya ezam olunan müxbiri xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şuşada Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla birgə mətbuat konfransında deyib.

    Dövlət başçısının sözlərinə görə, düz 6 il bundan əvvəl Şuşa erməni işğalından azad edilib:

    "Zəfər günündə bizimlə bərabər olmağınız bizi sevindirir. 6 il bundan əvvəl Şuşa erməni işğalından azad edilib. Bir gün sonra Ermənistan rəsmən təslim olub və bununla da 30 illik işğal başa çatdı".

    Prezident qeyd edib ki, Şuşanın azad olunması həm böyük rəmzi məna daşıyırdı, həm də ikinci Qarabağ müharibəsinin önəmli hissələrindən biri idi.

    "44 gün ərzində siz, əziz qardaşım, qardaş türk xalqı bizim yanımızda idi. Müharibənin ilk saatlarında sizin verdiyiniz bəyanat və mənimlə telefon söhbətiniz bütün dünyaya göstərdi ki, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Sizin bəyanatınız bizə əlavə güc və ruh verdi. Tarixi sözləriniz - "Azərbaycan tək deyil. Türkiyə onun yanındadır". Heç vaxt unudulmayacaq".

    İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğan 8 Noyabr - Zəfər Günü Zəfərə gedən yol
    Ильхам Алиев: Шуша за 28 лет оккупации не утратила национального духа
    Ilham Aliyev: Shusha was under occupation for 28 years but never lost its national spirit
    44 filmi
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