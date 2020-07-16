Ильхам Алиев рассказал об акции в поддержку армии

«Успешная операция нашей армии и достигнутые результаты, военная победа, естественно, воодушевили общественность Азербайджана, вдохновили наш народ».

«Успешная операция нашей армии и достигнутые результаты, военная победа, естественно, воодушевили общественность Азербайджана, вдохновили наш народ».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2020 года и предстоящим задачам.

«Как я уже сказал, в адресованных мне письмах выражается полная поддержка проводимой нами работе. Вчера группа патриотически настроенных людей для выражения своего отношения к этой работе, своей поддержки Азербайджанской армии и мне как Верховному главнокомандующему направилась в Шехидляр хиябаны. Я приветствую этот патриотический шаг. Как мне сообщили, эти люди пешком преодолели большое расстояние и по дороге в Шехидляр хиябаны скандировали патриотические лозунги – обо мне, о нашей армии, нашем народе, о Карабахе. Это еще раз показывает, что в тяжелые дни азербайджанский народ может бить в одну точку. Это была еще одна картина, демонстрирующая единство народа и власти.

Но, к сожалению, после того, как эти люди пришли в Шехидляр хиябаны, туда, видимо, проникли и некоторые провокационные группы, откуда-то узнавшие об этом. Сейчас их личности устанавливаются. Эти провокационные группы совершили там хулиганство, попытались нарушить общественный порядок и оказали сопротивление полиции. Я дал органам внутренних дел указание обеспечить посещение людьми Шехидляр хиябаны, их безопасность, регулировать дорожное движение, потому что во многих случаях люди двигались по автодороге. Вчера вечером я дал все эти указания министру внутренних дел Вилаяту Эйвазову. В то же время я сказал: будьте бдительными, так как не исключено, что какие-то провокационные силы и те, кто нас не любит, представители «пятой колонны», предатели могут совершить там какую-то провокацию. Потому что на таких массовых мероприятиях, в том числе не организованных заранее, порой происходят и неприятные случаи. Поэтому на протяжении всего пути до Шехидляр хиябаны сотрудники полиции достойно исполняли свой служебный долг. Когда люди собрались в Шехидляр хиябаны, порядок также полностью обеспечивался.

Но, еще раз хочу сказать, группа провокаторов попыталась бросить тень на это прекрасное и благородное дело, совершить незаконные действия. Естественно, органы внутренних дел очень быстро положили конец их действиям. В настоящее время их личности устанавливаются. Все они будут привлечены к ответственности, ни один человек – сегодня утром я сказал об этом – не сможет уклониться от ответственности. Конечно, они понесут заслуженное наказание только в рамках закона, если будут приговорены судом к этому наказанию. Мы просим у общественности содействия для установления их личностей. Для того чтобы полностью установить этих провокаторов, прошу также собравшихся там вчера патриотически настроенных людей сообщить, если они знают кого-то из тех, что попали в видеокадры, пытались устроить беспорядки, с тем чтобы мы нашли их всех и наказали», - сказал глава государства.