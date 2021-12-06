Ильхам Алиев: Пусть назовут нам дату, когда откроется Зангезурский коридор, и тогда никаких проблем не будет

И Армения увидела, и весь мир увидел, никто не смог нас удержать. Во время войны были те, кто хотел нас удержать, были достаточно влиятельные круги, но нас не смогли остановить.

И Армения увидела, и весь мир увидел, никто не смог нас удержать. Во время войны были те, кто хотел нас удержать, были достаточно влиятельные круги, но нас не смогли остановить.

Как сообщает Report, об этом 6 декабря сказал президент Ильхам Алиев на встрече с жителями поселка Гонагкенд Губинского района после ознакомления с условиями, созданными в построенном в поселке доме культуры.

«Я говорил, пусть назовут нам дату, когда покинут наши земли, и мы готовы остановиться в тот же миг. Сегодня я говорю то же самое. Пусть назовут нам дату, когда откроется Зангезурский коридор, и тогда никаких проблем не будет. Поэтому считаю, что и руководство Армении, и общественность, население Армении должны понять это. Мы добились, добиваемся и добьемся желаемого. Хорошо бы, чтобы этот вопрос был решен конструктивно путем переговоров и взаимопонимания. Потому что Вторая Карабахская война продемонстрировала всему миру волю, силу и единство нашего народа. Я видел по дороге портреты шехидов. Это повсюду так – в последнее время я часто бываю в Карабахском регионе – в селах вывешены портреты шехидов. То есть, эту Победу одержал весь азербайджанский народ.

Каждый гражданин, житель каждого района, каждый представитель. Так что это – историческое событие. Прошел всего год, но посмотрите, какую большую работу мы проделали. Я ездил в Карабахский, Зангезурский регион, может быть, более 10 раз. Но в то же время не забываю и другие места Азербайджана», - заявил глава государства.