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Ильхам Алиев прокомментировал незаконный визит кандидата в президенты Франции в Ханкенди

Ильхам Алиев прокомментировал незаконный визит кандидата в президенты Франции в Ханкенди 20:36
Внутренняя политика
12 января 2022 г. 21:02
Ильхам Алиев прокомментировал незаконный визит кандидата в президенты Франции в Ханкенди
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев прокомментировал незаконный визит кандидата в президенты Франции в Ханкенди.

Как сообщает Report, об этом 12 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Глава государства сказал, что причина ясна, это желание получить голоса от армянских организаций на следующих президентских выборах: "Этот провокационный визит кандидата в президенты Франции г-жи Пекресс на территорию Азербайджана был, в первую очередь, против президента Макрона. Я просто удивляюсь тому, что президент Макрон был самым главным политиком, который поддерживал Армению во время войны, и даже дело дошло до того, что франко-азербайджанские отношения уже были под вопросом. Тем не менее, в течение всей войны он однозначно выступал на стороне Армении. Я удивляюсь, насколько неблагодарно сейчас со стороны Пашиняна отправить его главную соперницу, госпожу Пекресс в Карабах, у которой таким образом появилось больше возможностей в завоевании армянских голосов. Во-вторых, еще раз хочу сказать, что это ничего не изменит".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Fransa prezidentliyinə namizədin Xankəndiyə qanunsuz səfərinə münasibət bildirib

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