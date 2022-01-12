Ильхам Алиев прокомментировал незаконный визит кандидата в президенты Франции в Ханкенди

20:36

Ильхам Алиев прокомментировал незаконный визит кандидата в президенты Франции в Ханкенди.

Как сообщает Report, об этом 12 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Глава государства сказал, что причина ясна, это желание получить голоса от армянских организаций на следующих президентских выборах: "Этот провокационный визит кандидата в президенты Франции г-жи Пекресс на территорию Азербайджана был, в первую очередь, против президента Макрона. Я просто удивляюсь тому, что президент Макрон был самым главным политиком, который поддерживал Армению во время войны, и даже дело дошло до того, что франко-азербайджанские отношения уже были под вопросом. Тем не менее, в течение всей войны он однозначно выступал на стороне Армении. Я удивляюсь, насколько неблагодарно сейчас со стороны Пашиняна отправить его главную соперницу, госпожу Пекресс в Карабах, у которой таким образом появилось больше возможностей в завоевании армянских голосов. Во-вторых, еще раз хочу сказать, что это ничего не изменит".