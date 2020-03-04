Президент принял участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги в Товузе

4 марта в Товузе президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию после реконструкции автомобильной дороги Говлар-Эйюблу-Алакол-Ибрагимгаджилы-Яныглы-Агаджгала-Гочдере-Чобансынаг-Йогунбулаг-Сарытала.
Как сообщает Report, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги.
Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия дороги.
В заключение было сделано фото на память.