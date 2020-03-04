Президент принял участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги в Товузе

Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции дороги

4 марта, 2020 16:28

https://report.az/storage/news/91d48ebfc094b4fb639de9ce3fa9405f/b888b8b5-db33-4e12-8849-f5bf8d456e0c_292.jpg 4 марта в Товузе президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию после реконструкции автомобильной дороги Говлар-Эйюблу-Алакол-Ибрагимгаджилы-Яныглы-Агаджгала-Гочдере-Чобансынаг-Йогунбулаг-Сарытала. Как сообщает Report, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги. Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия дороги. В заключение было сделано фото на память.

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