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Президент принял участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги в Товузе

Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции дороги

4 марта в Товузе президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию после реконструкции автомобильной дороги Говлар-Эйюблу-Алакол-Ибрагимгаджилы-Яныглы-Агаджгала-Гочдере-Чобансынаг-Йогунбулаг-Сарытала.

Как сообщает Report, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия дороги.

В заключение было сделано фото на память.

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