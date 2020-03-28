Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии медицинского учреждения в Баку

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии медицинского учреждения "Ени клиника" в Баку.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии медицинского учреждения "Ени клиника" в Баку.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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