Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии медицинского учреждения в Баку

​Ильхам Алиев принял участие в открытии медицинского учреждения в Баку

28 марта, 2020 15:56

https://report.az/storage/news/94ed20367abef9e3737bb8dd4394d95c/d6b1a54b-8393-45ba-98a8-142933553693_292.jpg Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии медицинского учреждения "Ени клиника" в Баку. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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