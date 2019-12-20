Ильхам Алиев: Предательские элементы, находившиеся во главе тандема НФА-Мусават, словно враги, разрушали, расчленяли, уничтожали Азербайджан

"Предательские элементы, находившиеся во главе тандема НФА-Мусават, словно враги, разрушали, расчленяли, уничтожали Азербайджан".

Как передает Report, об этом 19 декабря сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совещании, посвященной итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам.

"Сегодня мы подведем итоги работы, проделанной в области хлопководства. Сбор хлопка, можно сказать, завершился. В нынешнем году достигнут рекордный показатель, собрано 294 тысячи тонн хлопка, урожайность с каждого гектара составила в среднем 29,4 центнера. Это действительно очень высокий показатель, свидетельствующий о том, что все предпринятые в последние годы шаги по развитию хлопководства дают эффект. Это еще раз показывает, что хлопководство не может развиваться без государственной поддержки. Мы, можно сказать, возродили хлопководство в Азербайджане, превратили его в очень доходную отрасль, решили проблемы занятости в хлопководческих районах. Таким образом, мы добились решения всех стоявших перед нами задач, выполнили их.

В то же время мы проведем сегодня обмен мнениями о работе, которая должна быть выполнена в предстоящие годы, прозвучат предложения для того, чтобы хлопководство успешно развивалось и впредь. Хлопководство является для нас традиционной отраслью сельского хозяйства, на территории Азербайджана крестьяне с древних времен занимались хлопководством. Статистика же фиксирует развитие, происходящее в хлопководстве с 1913 года. В 1913 году хлопок в Азербайджане был засеян на площади 100 тысяч гектаров, а урожайность составляла всего 6 центнеров с гектара. В последующие годы производство хлопка возросло. Но самый стремительный рост связан с именем великого лидера Гейдара Алиева. Именно благодаря его деятельности успешно развивались не только хлопководство, но и все остальные отрасли сельского хозяйства. Если обратимся к статистике, то увидим, что при нем коконоводство, виноградарство, хлопководство, плодоводство, овощеводство достигли пиковой отметки. Таким образом, люди, проживавшие в селах, улучшили свое материальное положение, построили дома, приобрели машины, бытовую технику. Словом, деятельность Гейдара Алиева в период руководства Азербайджаном в 1969-1982 годах вывела Азербайджан с самых отстающих на самые передовые позиции среди союзных республик. Еще более важный вопрос заключается в том, что значительно улучшилось благосостояние населения Азербайджана.

Для сведения могу сказать, что в 1969 году, когда Гейдар Алиев был избран первым секретарем, хлопок в Азербайджане был засеян на площади 200 тысяч гектаров и собрано около 300 тысяч тонн урожая, то есть, урожайность в среднем составляла 15 центнеров. А в начале 1980-х годов и урожайность возросла, приблизившись к 30 центнерам, а несколько лет была даже выше 30 центнеров, и заготовка хлопка стабильно находилась на уровне примерно 800 тысяч тонн. В 1981 году этот показатель повысился до 1 миллиона тонн.

После того, как Гейдар Алиев уехал в Москву, ситуация в сельском хозяйстве, в том числе в хлопководстве, как и во всех сферах, пошла на спад, виноградарство, можно сказать, полностью было уничтожено. Могу сказать, что это произошло в результате преступления и советского руководства, и тогдашнего азербайджанского руководства. Потому что виноградарство в Азербайджане имело большие традиции. При Гейдаре Алиеве производство достигло 2 миллионов тонн. То есть, Азербайджан был самым большим производителем винограда на советском пространстве. Следующие после нас республики не могли производить даже 1 миллиона тонн. У нас же производство составляло 2 миллиона тонн. Не трудно представить, какую пользу это приносило как республике, так и крестьянам. Виноградарству был нанесен большой урон, в то время наши виноградные плантации разрушались. То есть, проводилась предательская и преступная политика, в результате которой сельское хозяйство Азербайджана, можно сказать, уничтожалось. К сожалению, это делали лица, находившиеся в то время в руководстве Азербайджана.

Как я уже сказал, после того, как в 1982 году Гейдар Алиев уехал в Москву, в хлопководстве начался период спада, производство постепенно снижалось. В 1991 году, когда Азербайджан обрел независимость, производство хлопка упало до 500 тысяч тонн, а в 1993 году – до 280 тысяч тонн. Как вам известно, первые годы периода независимости проходили очень тяжело, страна находилась в очень тяжелом положении. В результате армянской оккупации, гражданской войны, нерадивой, преступной деятельности тандема НФА-Мусават наша страна оказалась на краю пропасти. В стране господствовал тотальный кризис – политический, военный, экономический, уровень инфляции превышал 1000 процентов, промышленные предприятия были парализованы, сельское хозяйство развалено, царили грабеж, взяточничество, произвол. Предательские элементы, находившиеся во главе тандема НФА-Мусават, словно враги, разрушали, расчленяли, уничтожали Азербайджан. Они как будто выполняли приказ какого-то преступника. В результате этого, конечно, промышленность оказалась парализованной, сельское хозяйство было полностью развалено, а страна пришла в неуправляемое состояние. Только после того, как Гейдар Алиев по требованию народа вернулся к власти, ситуация стабилизировалась, Азербайджан был выведен на путь развития, и сегодня мы видим проявления этого развития во всех сферах.

В то время для выхода из тяжелого положения необходимо было обеспечить два основных фактора. Один из них заключался в привлечении иностранных инвестиций, и мы добились этого. Когда в этом году мы отмечали 25-летие «Контракта века», я еще раз поделился мыслями о значении данного контракта и исторической работе, проделанной великим лидером в этой области, и сказал, что мы добились вложения в страну инвестиций, исчисляющихся миллиардами долларов. Другой путь выхода был связан с приватизацией. В то время начали проводиться очень серьезные экономические реформы, земля была передана крестьянам, фермерам. Конечно, это был правильный шаг. Но правдой является и то, что техника, оставшаяся с советского времени, можно сказать, вышла из строя, для принятия агротехнических мер не было опыта, отвечающего современным стандартам, достаточно резко проявлялись проблемы, связанные с удобрениями, пестицидами. Большой проблемой являлась и нехватка топлива. Поэтому частные структуры, крестьяне и фермеры испытывали большие трудности с организацией производства хлопка на современном уровне. Винить крестьян в этом нельзя. Но деятельность частных компаний, приватизировавших хлопкоочистительные заводы, обещавших развивать хлопководство, конечно, не может считаться удовлетворительной. Точнее, их деятельность заслуживает самой плохой оценки. Можно сказать, что в результате их нерадивой деятельности хлопководство в Азербайджане сходило на нет, в хлопководческих районах безработица приобретала широкий размах. Частные структуры не справились с этой задачей, они не вложили необходимых инвестиций, не смогли обеспечить эффективной работы хлопкоочистительных заводов и, могу сказать, в целом, равнодушно отнеслись к этому вопросу. Таким образом, в хлопководстве произошел большой спад. По существу, мы, можно сказать, теряли эту доходную традиционную для нас трудоемкую отрасль. Могу привести такую цифру: в 2015 году хлопок был засеян только на 18 тысячах гектаров и заготовлено 35 тысяч тонн урожая. Обратите внимание, заготовка хлопка сократилась с одного миллиона тонн в 1981 году до 35 тысяч тонн.

Знаете, мы живем в условиях рыночной экономики, и все ее проявления в Азербайджане имеются. Достаточно сказать, что в настоящее время 85 процентов нашей экономики формируется в частном секторе. Все предприятия, кроме стратегических государственных предприятий, функционируют в частном секторе. Законы рыночной экономики диктуют необходимость либерализации рынка, минимизации государственного вмешательства в экономику, и эти экономические вопросы должны регулироваться рыночными отношениями.

Однако в жизни мы далеко не всегда сталкиваемся с такой картиной. Государственное вмешательство особенно необходимо в странах, которые недавно обрели независимость. Без государственной политики мы не смогли бы добиться сегодня этих успехов. Если бы государство не оказало поддержки энергетике, транспорту, инфраструктуре, сельскому хозяйству, не предприняло серьезных шагов в области развития промышленности, не проводило свою политику, то о каких успехах сегодня могла бы идти речь?! Может ли частный сектор вкладывать деньги в инфраструктуру? Конечно, нет. Может ли кто-то без государственной поддержки вкладывать средства в виноградарство, где фермер должен ждать дохода, по меньшей мере, 7 лет? Кто без поддержки государства вложит средства в реконструкцию хлопкоочистительных заводов? Сегодня мы приобретаем самую современную технику для заготовки хлопка – комбайны John Deere американского производства, закупили более 400 комбайнов. На приобретение техники мы затратили в целом более 500 миллионов манатов. Какая частная компания может взять это на себя? Поэтому, видя, что мы теряем и хлопководство и это может привести к большим проблемам, я немедленно дал указание и сам стал заниматься данным вопросом. Я увидел, что принципы рыночной экономики в этой отрасли не работают. Был составлен серьезный план мероприятий и принята Государственная программа, охватывающая 2017-2020 годы. На основе государственной программы мы за четыре года, можно сказать, возродили хлопководство и добились высочайших результатов.

Таким образом, благодаря государственной поддержке за последние три года было приобретено 15 тысяч 700 единиц техники. Как я уже отметил, мы закупили более 400 хлопкоуборочных комбайнов, подавляющее большинство их них – более эффективные комбайны самой передовой американской компании John Deere, отвечающие по качеству наивысшим стандартам. Это позволило нам собрать с помощью техники 87 процентов хлопка, и доля ручного труда снизилась. Но параллельно с этим мы, конечно, развивая хлопководство как трудоемкую отрасль, в первую очередь сохраняли в центре внимания проблемы, связанные с занятостью, и добились этого", - сказал Ильхам Алиев.