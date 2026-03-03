Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев: Поставки 1,5 млрд кубометров газа в Сирию создали возможности для бизнеса

    Внутренняя политика
    • 03 марта, 2026
    • 15:06
    Ильхам Алиев: Поставки 1,5 млрд кубометров газа в Сирию создали возможности для бизнеса

    Поставляя 1,5 миллиарда кубометров азербайджанского газа в Сирию, мы помогли населению быть более защищенным и иметь больше возможностей для ведения бизнеса.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

    "В прошлый раз я упомянул о наших планах по расширению географии поставок газа, и, как вы видите, они реализованы. Также важным, на мой взгляд, событием стало то, что наши газовые поставки уже достигли других направлений за пределами Европы. Впервые мы начали поставлять газ в Сирию с целью оказания помощи сирийскому народу в преодолении острого дефицита энергии и электроэнергии. Таким образом, поставляя 1,5 миллиарда кубометров азербайджанского газа в Сирию, мы помогли населению быть более защищенным и иметь больше возможностей для ведения бизнеса, для функционирования предприятий, потому что всем хорошо известно, что без электричества невозможно достичь какого-либо развития. Это было важно для Сирии, для региона, для Азербайджана, потому что диверсификация поставок газа для нас, как и для любой страны, очень важна", - сказал глава государства.

    Президент подчеркнул, что мы понимаем те вызовы, с которыми сталкиваются страны, получающие газ, в плане диверсификации. Но диверсификация является важным фактором и для производителей.

