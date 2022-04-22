Ильхам Алиев: Мы твердо стоим на своей земле!

Сегодня ситуация совсем другая. Сегодня на наших лицах улыбка, мы стоим с гордо поднятой головой и так будет всегда.

"Сегодня ситуация совсем другая. Сегодня на наших лицах улыбка, мы стоим с гордо поднятой головой и так будет всегда".

Как сообщает Report, об этом сказал 22 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше.

"Я абсолютно уверен, что отныне азербайджанский народ будет жить как победоносный народ, Азербайджанское государство будет существовать как государство-победитель. Мы на своей земле, крепко стоим на этой земле, никто никогда не сможет сдвинуть нас с этих земель", - отметил глава государства.