    Ильхам Алиев направил обращение участникам I Азербайджанского международного инвестфорума

    Внутренняя политика
    22 сентября, 2025
    09:24
    Ильхам Алиев направил обращение участникам I Азербайджанского международного инвестфорума

    Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам I Азербайджанского международного инвестиционного форума.

    Как сообщает Report, обращение зачитал заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Азербайджана Шахмар Мовсумов.

    Ильхам Алиев обращение инфестфорум Баку
    İlham Əliyev I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb
    Ilham Aliyev addresses participants of 1st Azerbaijan International Investment Forum

