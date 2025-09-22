Ильхам Алиев направил обращение участникам I Азербайджанского международного инвестфорума
Внутренняя политика
- 22 сентября, 2025
- 09:24
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам I Азербайджанского международного инвестиционного форума.
Как сообщает Report, обращение зачитал заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Азербайджана Шахмар Мовсумов.
