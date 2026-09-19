Ильхам Алиев наградил сотрудников нефтепрома орденами и медалями
- 19 сентября, 2026
- 14:04
Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил ряд сотрудников нефтяной промышленности орденами и медалями по случаю предстоящего Дня нефтяника.
Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.
В частности, принято решение наградить:
орденом "Эмек" 3-й степени
Багирову Ульвию Адиль гызы
Баятлы Тамам Фарман гызы
Джафарова Теймура Вагиф оглу
Ахмедова Закира Худуш оглу
Гулиева Джахида Аллахверди оглу
Гулиева Мубариза Машаллах оглу
Гулиева Рафаэля Гасанхан оглу
Рустамова Наги Бахтияр оглу
Рустамова Рауфа Исмет оглу
Велиева Расима Вели оглу
медалью "Терегги"
Аббасова Завура Агахан оглу
Абдуллаева Мурада Чингиз оглу
Асланова Раига Фахрад оглу
Джафарова Хаяла Вилаят оглу
Эйвазова Теймура Алисултан оглу
Хахиева Гюльахмеда Джамал оглу
Гашимова Закира Аликрам оглу
Махмудлу Рауфа Малик оглу
Магеррамли Турхана Метлеб оглу
Мамед-Гасанова Эльшада Аслан оглу
Марданова Нуру Одлар оглу
Мирзоева Кянана Эльдар оглу
Мгебришвили Зазу
Мустафаева Эльтона Керем оглу
Мустафаева Нурлана Закир оглу
Нуриева Нахида Машалла оглу
Сулхан Эбру Тевфик
Юсифова Видади Ибрагим оглу.