Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Ильхам Алиев наградил сотрудников нефтепрома орденами и медалями

    Внутренняя политика
    • 19 сентября, 2026
    • 14:04
    Ильхам Алиев наградил сотрудников нефтепрома орденами и медалями

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил ряд сотрудников нефтяной промышленности орденами и медалями по случаю предстоящего Дня нефтяника.

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

    В частности, принято решение наградить:

    орденом "Эмек" 3-й степени

    Багирову Ульвию Адиль гызы

    Баятлы Тамам Фарман гызы

    Джафарова Теймура Вагиф оглу

    Ахмедова Закира Худуш оглу

    Гулиева Джахида Аллахверди оглу

    Гулиева Мубариза Машаллах оглу

    Гулиева Рафаэля Гасанхан оглу

    Рустамова Наги Бахтияр оглу

    Рустамова Рауфа Исмет оглу

    Велиева Расима Вели оглу

    медалью "Терегги"

    Аббасова Завура Агахан оглу

    Абдуллаева Мурада Чингиз оглу

    Асланова Раига Фахрад оглу

    Джафарова Хаяла Вилаят оглу

    Эйвазова Теймура Алисултан оглу

    Хахиева Гюльахмеда Джамал оглу

    Гашимова Закира Аликрам оглу

    Махмудлу Рауфа Малик оглу

    Магеррамли Турхана Метлеб оглу

    Мамед-Гасанова Эльшада Аслан оглу

    Марданова Нуру Одлар оглу

    Мирзоева Кянана Эльдар оглу

    Мгебришвили Зазу

    Мустафаева Эльтона Керем оглу

    Мустафаева Нурлана Закир оглу

    Нуриева Нахида Машалла оглу

    Сулхан Эбру Тевфик

    Юсифова Видади Ибрагим оглу.

    Ильхам Алиев День нефтяника
    İlham Əliyev neft sənayesi işçilərini təltif edib

    Последние новости

    01:34

    Джейхун Байрамов обозначил позицию Азербайджана по вопросу Джамму и Кашмира - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    01:29

    Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили повестку двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    01:23

    Трамп: Эрдоган - выдающийся человек

    Другие страны
    01:11

    Азербайджан и Сингапур рассмотрели расширение двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    00:45

    Эрдоган и Бернем обсудили ситуацию в Газе и Украине

    В регионе
    00:39

    Азербайджан и Колумбия отменяют визовый режим

    Внешняя политика
    23:54

    Зеленский: Украина готова к любому формату энергоперемирия

    Другие страны
    23:52

    Джейхун Байрамов обсудил с Анитой Орбан отношения Азербайджан - ЕС

    Внешняя политика
    23:47

    Эрдоган указал на важность обеспечения территориальной целостности Украины

    В регионе
    Лента новостей