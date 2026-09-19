İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    İlham Əliyev neft sənayesi işçilərini təltif edib

    Energetika
    • 19 sentyabr, 2026
    • 14:02
    İlham Əliyev neft sənayesi işçilərini təltif edib
    İlham Əliyev

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev neft sənayesi işçilərinin təltif edilməsi ilə bağlı Sərəncam imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, onlar Azərbaycan neft sənayesinin inkişafında xidmətlərinə görə təltif ediliblər.

    3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni ilə

    Bağırova Ülviyə Adil qızı

    Bayatlı Tamam Fərman qızı

    Cəfərov Teymur Vaqif oğlu

    Əhmədov Zakir Xuduş oğlu

    Quliyev Cahid Allahverdi oğlu

    Quliyev Mübariz Maşallah oğlu

    Quliyev Rəfael Həsənxan oğlu

    Rüstəmov Nağı Bəxtiyar oğlu

    Rüstəmov Rauf İsmət oğlu

    Vəliyev Rasim Vəli oğlu

    "Tərəqqi" medalı ilə

    Abbasov Zavur Ağaxan oğlu

    Abdullayev Murad Çingiz oğlu

    Aslanov Raiq Fəhrad oğlu

    Cəfərov Xəyal Vilayət oğlu

    Eyvazov Teymur Əlisultan oğlu

    Haxıyev Güləhməd Camal oğlu

    Həşimov Zakir Əlikram oğlu

    Mahmudlu Rauf Malik oğlu

    Məhərrəmli Turxan Mətləb oğlu

    Məmməd-Həsənov Elşad Aslan oğlu

    Mərdanov Nuru Odlar oğlu

    Mirzəyev Kənan Eldar oğlu

    Mqebrişvili Zaza

    Mustafayev Elton Kərəm oğlu

    Mustafayev Nurlan Zakir oğlu

    Nuriyev Nahid Maşalla oğlu

    Sulhan Ebru Tevfik

    Yusifov Vidadi İbrahim oğlu.

    İlham Əliyev
    Ильхам Алиев наградил сотрудников нефтепрома орденами и медалями

    Son xəbərlər

    01:15

    Ukrayna kəşfiyyatının rəhbəri: Kiyev və Moskva danışıqlarda ciddi irəliləyiş əldə edib

    Digər ölkələr
    00:45

    BVF üç ilə dünya üzrə dövlət borcunun ÜDM-in 100%-ni ötəcəyini gözləyir

    Digər ölkələr
    00:09

    Qətərli nazir ABŞ-nin Hörmüz boğazının gələcəyi ilə bağlı açıqlamasını yanlış adlandırıb

    Digər ölkələr
    23:43

    "WSJ": ABŞ BCM-ə qarşı yeni genişmiqyaslı sanksiyalar tətbiq etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    23:29

    Nigeriyada silahlı hücumlar nəticəsində 9 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:07

    Zelenski və Tramp Nyu-Yorkda görüşəcəklər

    Digər ölkələr
    22:50

    Amazoniyada demensiyaya dözümlü insanlar aşkar edilib

    Maraqlı
    22:34

    Hakim partiya Rusiya Dövlət Dumasına seçkilərdə 57%-dən çox səs toplayır

    Region
    22:15

    Göygöldə kişi həyat yoldaşını qətlə yetirib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti