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    "İnter Mayami" David Alaba ilə maraqlanır

    Futbol
    • 19 sentyabr, 2026
    • 14:37
    İnter Mayami David Alaba ilə maraqlanır
    David Alaba

    İspaniyanın "Real" klubunun sabiq futbolçusu David Alaba karyerasını MLS-də davam etdirə bilər.

    "Report" xarici mətbauta istinadən xəbər verir ki, ABŞ təmsilçisi "İnter Mayami" 34 yaşlı müdafiəçi ilə maraqlanır.

    Klub təcrübəli oyunçunu heyətinə qatmaq variantını nəzərdən keçirir.

    Xatırladaq ki, D.Alaba 2021-ci ildən "Real"ın formasını geyinib. O, yayda müqaviləsinin müddəti başa çatandan sonra Madrid komandasından ayrılıb. "İnter Mayami"də argentinalı ulduz futbolçu Lionel Messi də çıxış edir.

    David Alaba İnter Mayami FK Lionel Messi

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