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    Azərbaycanın U-21 millisinin heyəti açıqlanıb, siyahıda Nəriman Axundzadə də yer alıb

    Futbol
    • 19 sentyabr, 2026
    • 13:44
    Azərbaycanın U-21 millisinin heyəti açıqlanıb, siyahıda Nəriman Axundzadə də yer alıb

    21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin oyunları üçün heyəti açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.

    Komandaya 25 oyunçu dəvət alıb.

    Onların arasında Türkiyənin "Ərzurumspor" klubunda çıxış edən Nəriman Axundzadə də var.

    U-21 sentyabrın 25-də evdə Çexiya, 30-da səfərdə Şotlandiya, oktyabrın 6-da evdə Cəbəllütariqlə üz-üzə gələcək.

    N Adı / Soyadı Klub
    1 Sadiq Məmmədzadə İmişli
    2 Səlim Həşimov Gəncəbasar
    3 Xəyal Fərzullayev Sumqayıt
    4 Emin Rüstəmov Şamaxı
    5 Elgün Dünyamalıyev Sabah
    6 Raul Məmmədov MOİK
    7 Ceyhun Bağırzadə Şamaxı
    8 Əkbər Eyubov İmişli
    9 Ayxan Süleymanlı Sumqayıt
    10 Hacıəli Şirəliyev Şamaxı
    11 Sənan Muradlı Şamaxı
    12 Eşqin Əhmədov Qəbələ
    13 Bilal İsmayılov MOİK
    14 Nuğay Rəşidov Qəbələ
    15 Emil Süleymanov Şamaxı
    16 Hikmət Cəbrayılzadə Qarabağ
    17 Şahin Şahniyarov Qəbələ
    18 Okan Təhmazlı Şamaxı
    19 Elyas Bağci Herta (Almaniya)
    20 Nəriman Axundzadə Ərzurumspor (Türkiyə)
    21 Nahid Əliyev Şəfa
    22 Lorenzo Mezzotero Sampdoria (İtaliya)
    23 Ağadadaş Salyanski Araz-Naxçıvan
    24 Mustafa Kamara Sent-Trüden (Belçika)
    25 Nihad Əhmədzadə Sumqayıt
    Azərbaycanın U-21 millisi Nəriman Axundzadə

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