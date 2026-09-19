Azərbaycanın U-21 millisinin heyəti açıqlanıb, siyahıda Nəriman Axundzadə də yer alıb
Futbol
- 19 sentyabr, 2026
- 13:44
21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin oyunları üçün heyəti açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.
Komandaya 25 oyunçu dəvət alıb.
Onların arasında Türkiyənin "Ərzurumspor" klubunda çıxış edən Nəriman Axundzadə də var.
U-21 sentyabrın 25-də evdə Çexiya, 30-da səfərdə Şotlandiya, oktyabrın 6-da evdə Cəbəllütariqlə üz-üzə gələcək.
|N
|Adı / Soyadı
|Klub
|1
|Sadiq Məmmədzadə
|İmişli
|2
|Səlim Həşimov
|Gəncəbasar
|3
|Xəyal Fərzullayev
|Sumqayıt
|4
|Emin Rüstəmov
|Şamaxı
|5
|Elgün Dünyamalıyev
|Sabah
|6
|Raul Məmmədov
|MOİK
|7
|Ceyhun Bağırzadə
|Şamaxı
|8
|Əkbər Eyubov
|İmişli
|9
|Ayxan Süleymanlı
|Sumqayıt
|10
|Hacıəli Şirəliyev
|Şamaxı
|11
|Sənan Muradlı
|Şamaxı
|12
|Eşqin Əhmədov
|Qəbələ
|13
|Bilal İsmayılov
|MOİK
|14
|Nuğay Rəşidov
|Qəbələ
|15
|Emil Süleymanov
|Şamaxı
|16
|Hikmət Cəbrayılzadə
|Qarabağ
|17
|Şahin Şahniyarov
|Qəbələ
|18
|Okan Təhmazlı
|Şamaxı
|19
|Elyas Bağci
|Herta (Almaniya)
|20
|Nəriman Axundzadə
|Ərzurumspor (Türkiyə)
|21
|Nahid Əliyev
|Şəfa
|22
|Lorenzo Mezzotero
|Sampdoria (İtaliya)
|23
|Ağadadaş Salyanski
|Araz-Naxçıvan
|24
|Mustafa Kamara
|Sent-Trüden (Belçika)
|25
|Nihad Əhmədzadə
|Sumqayıt
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