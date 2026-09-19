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    Azərbaycan asfalt istehsalını 95 %-ə yaxın artırıb

    Sənaye
    • 19 sentyabr, 2026
    • 14:21
    Azərbaycan asfalt istehsalını 95 %-ə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 100,5 min ton asfalt istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 94,8 % azdır.

    Təkcə avqustda isə ölkədə 24 min ton asfalt istehsal olunub. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 51 % çoxdur.

    Bu il sentyabrın 1-nə, sənaye müəssisələrinin anbarlarında hazır məhsul ehtiyatı olmayıb.

    2025-ci ildə Azərbaycanda 209 min ton asfalt istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 30,4 % çoxdur.

    Asfalt istehsalı Hazır məhsul ehtiyatı Dövlət Statistika Komitəsi Azərbaycan

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