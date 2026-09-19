Qazaxıstanda ictimai binalarda qraffiti çəkmək qadağan ediləcək
Region
- 19 sentyabr, 2026
- 14:39
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Astana şəhərinin akimi Jenis Kasımbekə ictimai binaların divarlarına qraffiti çəkən şəxslərlə bağlı sərt tədbirlər görülməsi barədə göstəriş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Akorda məlumat yayıb.
Tokayev qeyd edib ki, Qazaxıstan şəhərlərində belə hallara yol vermək olmaz.
Tokayev bələdiyyə ərazilərini korlayan və vandalizm, eləcə də qatı xuliqanlıq təzahürü kimi qiymətləndirilməli olan bu cür "yaradıcılığın" tamamilə qadağan edilməsinə yönəlmiş müvafiq qanunvericilik və normativ tədbirlərin işlənib hazırlanması və qəbul edilməsi barədə göstəriş verib.
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