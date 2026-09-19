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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Казахстане полностью запретят граффити на общественных зданиях

    В регионе
    • 19 сентября, 2026
    • 13:57
    В Казахстане полностью запретят граффити на общественных зданиях

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны Женису Касымбеку принять жесткие меры в отношении лиц, разрисовывающих стены общественных зданий граффити.

    Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

    Токаев отметил, что в казахстанских городах подобное допускать нельзя.

    Токаев распорядился разработать и принять соответствующие законодательные и нормативные меры, направленные на полный запрет подобного "творчества", которое портит муниципальные территории и должно рассматриваться как проявление вандализма и злостного хулиганства.

    Касым-Жомарт Токаев Граффити Астана Казахстан
    Qazaxıstanda ictimai binalarda qraffiti çəkmək qadağan ediləcək

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