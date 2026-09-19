В Казахстане полностью запретят граффити на общественных зданиях

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны Женису Касымбеку принять жесткие меры в отношении лиц, разрисовывающих стены общественных зданий граффити.

Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

Токаев отметил, что в казахстанских городах подобное допускать нельзя.

Токаев распорядился разработать и принять соответствующие законодательные и нормативные меры, направленные на полный запрет подобного "творчества", которое портит муниципальные территории и должно рассматриваться как проявление вандализма и злостного хулиганства.