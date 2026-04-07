    Ильхам Алиев наградил лиц, имевших особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджана

    Внутренняя политика
    07 апреля, 2026
    16:40
    Ильхам Алиев наградил лиц, имевших особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджана

    Награждены лица, имевшие особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджана.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Согласно распоряжению, за особые заслуги в защите и сохранении территориальной целостности Азербайджанской Республики и храбрость, проявленную при выполнении боевых заданий, глава государства наградил следующих лиц:

    орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

    Мамедова Азера Керем оглу – полковник-лейтенанта

    медалью "За Отчизну"

    Бабаева Эльмара Эльхан оглу – майора

    Исмаилова Ниджата Абульфаз оглу – майора

    Гулиева Руфата Гудрат оглу – майора

    Мадатова Фарида Фикрет оглу – майора

    Бабазаде Вагифа Эльчин оглу – капитана

    Самедова Мадата Фарзулла оглу – капитана

    Ибрагимова Вюсала Джумшуд оглу – старшего лейтенанта

    Агабалаева Вазеха Ханбала оглу – лейтенанта

    Агаева Яшара Таваккюль оглу – старшего мичмана в запасе

    Амранова Рашада Муртузали оглу – старшего мичмана в запасе

    Имамвердиева Агиля Азим оглу – гизиря

    Новрузлу Сабухи Ровшан оглу – сержанта

    медалью "За отвагу"

    Гулиева Шахрияра Ильгар оглу – полковник-лейтенанта

    Гулиева Эльнура Алифага оглу – майора

    Мирзоева Хикмета Эльчин оглу – майора

    Ахмедова Эмина Сеймур оглу – лейтенанта

    Ибрагимли Таджеддина Амирулла оглу – гизиря

    Исмаилова Огтая Шахсувар оглу – гизиря

    Гулиева Вагифа Ибрагим оглу – гизиря

    медалью "За военные заслуги"

    Дашдамирова Вилаята Аллахъяр оглу – майора

    Мурадова Замана Мугабиль оглу – майора

    Алхасова Талеха Айдын оглу – капитана

    Салманова Тарлана Бабек оглу – капитана

    Абдуллаева Ровшана Ахадулла оглу – гизиря

    Агаева Шамсаддина Асадулла оглу – гизиря

    Бабаева Илькнура Рамиз оглу – гизиря

    Досталылы Досталы Ширван оглу – гизиря

    Алиева Шахина Мухаммед оглу – гизиря

    Халилзаде Башира Мухаммед оглу – гизиря

    Исламова Эмина Бахтияр оглу – гизиря

    Гурбанзаде Ульви Бабагули оглу – гизиря

    Марданова Джамиля Омар оглу – гизиря в отставке

    Мухтарова Кямала Гисмет оглу – гизиря

    Нуриева Тогрула Ахлиман оглу – гизиря

    Ёлчиева Башира Годжа оглу – гизиря

    Гасанова Исмаила Бахлул оглу – старшего сержанта

    Нахмедова Хазара Сабир оглу – сержанта

    Неджафова Узеира Гаджи оглу – младшего сержанта в запасе

    Сулейманова Афига Зияфет оглу – младшего сержанта

    Садыгова Вюсала Ибрагим оглу – солдата.

    Ильхам Алиев
