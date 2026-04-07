Ильхам Алиев наградил лиц, имевших особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджана
- 07 апреля, 2026
- 16:40
Награждены лица, имевшие особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджана.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, за особые заслуги в защите и сохранении территориальной целостности Азербайджанской Республики и храбрость, проявленную при выполнении боевых заданий, глава государства наградил следующих лиц:
орденом "За службу Отечеству" 3-й степени
Мамедова Азера Керем оглу – полковник-лейтенанта
медалью "За Отчизну"
Бабаева Эльмара Эльхан оглу – майора
Исмаилова Ниджата Абульфаз оглу – майора
Гулиева Руфата Гудрат оглу – майора
Мадатова Фарида Фикрет оглу – майора
Бабазаде Вагифа Эльчин оглу – капитана
Самедова Мадата Фарзулла оглу – капитана
Ибрагимова Вюсала Джумшуд оглу – старшего лейтенанта
Агабалаева Вазеха Ханбала оглу – лейтенанта
Агаева Яшара Таваккюль оглу – старшего мичмана в запасе
Амранова Рашада Муртузали оглу – старшего мичмана в запасе
Имамвердиева Агиля Азим оглу – гизиря
Новрузлу Сабухи Ровшан оглу – сержанта
медалью "За отвагу"
Гулиева Шахрияра Ильгар оглу – полковник-лейтенанта
Гулиева Эльнура Алифага оглу – майора
Мирзоева Хикмета Эльчин оглу – майора
Ахмедова Эмина Сеймур оглу – лейтенанта
Ибрагимли Таджеддина Амирулла оглу – гизиря
Исмаилова Огтая Шахсувар оглу – гизиря
Гулиева Вагифа Ибрагим оглу – гизиря
медалью "За военные заслуги"
Дашдамирова Вилаята Аллахъяр оглу – майора
Мурадова Замана Мугабиль оглу – майора
Алхасова Талеха Айдын оглу – капитана
Салманова Тарлана Бабек оглу – капитана
Абдуллаева Ровшана Ахадулла оглу – гизиря
Агаева Шамсаддина Асадулла оглу – гизиря
Бабаева Илькнура Рамиз оглу – гизиря
Досталылы Досталы Ширван оглу – гизиря
Алиева Шахина Мухаммед оглу – гизиря
Халилзаде Башира Мухаммед оглу – гизиря
Исламова Эмина Бахтияр оглу – гизиря
Гурбанзаде Ульви Бабагули оглу – гизиря
Марданова Джамиля Омар оглу – гизиря в отставке
Мухтарова Кямала Гисмет оглу – гизиря
Нуриева Тогрула Ахлиман оглу – гизиря
Ёлчиева Башира Годжа оглу – гизиря
Гасанова Исмаила Бахлул оглу – старшего сержанта
Нахмедова Хазара Сабир оглу – сержанта
Неджафова Узеира Гаджи оглу – младшего сержанта в запасе
Сулейманова Афига Зияфет оглу – младшего сержанта
Садыгова Вюсала Ибрагим оглу – солдата.