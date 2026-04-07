Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunmasında xüsusi xidmətləri olan şəxslər təltif edilib - SİYAHI
- 07 aprel, 2026
- 16:34
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunmasında xüsusi xidmətləri olan şəxslər təltif edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncamla ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə və döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirərkən göstərdikləri igidliyə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:
3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə
Məmmədov Azər Kərəm oğlu – polkovnik-leytenant
"Vətən uğrunda" medalı ilə
Babayev Elmar Elxan oğlu – mayor
İsmayılov Nicat Əbülfəz oğlu – mayor
Quliyev Rüfət Qüdrət oğlu – mayor
Mədətov Fərid Fikrət oğlu – mayor
Babazadə Vaqif Elçin oğlu – kapitan
Səmədov Mədət Fərzulla oğlu – kapitan
İbrahimov Vüsal Cümşüd oğlu – baş leytenant
Ağabalayev Vazeh Xanbala oğlu – leytenant
Ağayev Yaşar Təvəkkül oğlu – ehtiyatda olan baş miçman
Əmranov Rəşad Murtuzəli oğlu – ehtiyatda olan baş miçman
İmamverdiyev Aqil Əzim oğlu – gizir
Novruzlu Səbuhi Rövşən oğlu – çavuş
"İgidliyə görə" medalı ilə
Quliyev Şəhriyar İlqar oğlu – polkovnik-leytenant
Quliyev Elnur Əlifağa oğlu – mayor
Mirzəyev Hikmət Elçin oğlu – mayor
Əhmədov Emin Seymur oğlu – leytenant
İbrahimli Tacəddin Əmirullah oğlu – gizir
İsmayılov Oqtay Şahsuvar oğlu – gizir
Quliyev Vaqif İbrahim oğlu – gizir
"Hərbi xidmətlərə görə" medalı ilə
Daşdəmirov Vilayət Allahyar oğlu – mayor
Muradov Zaman Muqabil oğlu – mayor
Alxasov Taleh Aydın oğlu – kapitan
Salmanov Tərlan Babək oğlu – kapitan
Abdullayev Rövşən Əhədulla oğlu – gizir
Ağayev Şəmsəddin Əsədulla oğlu – gizir
Babayev İlknur Ramiz oğlu – gizir
Dostalılı Dostalı Şirvan oğlu – gizir
Əliyev Şahin Məhəmməd oğlu – gizir
Xəlilzadə Bəşir Məhəmməd oğlu – gizir
İslamov Emin Bəxtiyar oğlu – gizir
Qurbanzadə Ülvi Babaquli oğlu – gizir
Mərdənov Cəmil Omar oğlu – istefada olan gizir
Muxtarov Kamal Qismət oğlu – gizir
Nuriyev Toğrul Əhliman oğlu – gizir
Yolçiyev Bəşir Qoca oğlu – gizir
Həsənov İsmayıl Bəhlul oğlu – baş çavuş
Nəhmədov Xəzər Sabir oğlu – çavuş
Necəfov Üzeyir Hacı oğlu – ehtiyatda olan kiçik çavuş
Süleymanov Afiq Ziyafət oğlu – kiçik çavuş
Sadıqov Vüsal İbrahim oğlu – əsgər.