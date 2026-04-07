    Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunmasında xüsusi xidmətləri olan şəxslər təltif edilib - SİYAHI

    • 07 aprel, 2026
    • 16:34
    Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunmasında xüsusi xidmətləri olan şəxslər təltif edilib - SİYAHI
    Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunmasında xüsusi xidmətləri olan şəxslər təltif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamla ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə və döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirərkən göstərdikləri igidliyə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

    3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə

    Məmmədov Azər Kərəm oğlu – polkovnik-leytenant

    "Vətən uğrunda" medalı ilə

    Babayev Elmar Elxan oğlu – mayor

    İsmayılov Nicat Əbülfəz oğlu – mayor

    Quliyev Rüfət Qüdrət oğlu – mayor

    Mədətov Fərid Fikrət oğlu – mayor

    Babazadə Vaqif Elçin oğlu – kapitan

    Səmədov Mədət Fərzulla oğlu – kapitan

    İbrahimov Vüsal Cümşüd oğlu – baş leytenant

    Ağabalayev Vazeh Xanbala oğlu – leytenant

    Ağayev Yaşar Təvəkkül oğlu – ehtiyatda olan baş miçman

    Əmranov Rəşad Murtuzəli oğlu – ehtiyatda olan baş miçman

    İmamverdiyev Aqil Əzim oğlu – gizir

    Novruzlu Səbuhi Rövşən oğlu – çavuş

    "İgidliyə görə" medalı ilə

    Quliyev Şəhriyar İlqar oğlu – polkovnik-leytenant

    Quliyev Elnur Əlifağa oğlu – mayor

    Mirzəyev Hikmət Elçin oğlu – mayor

    Əhmədov Emin Seymur oğlu – leytenant

    İbrahimli Tacəddin Əmirullah oğlu – gizir

    İsmayılov Oqtay Şahsuvar oğlu – gizir

    Quliyev Vaqif İbrahim oğlu – gizir

    "Hərbi xidmətlərə görə" medalı ilə

    Daşdəmirov Vilayət Allahyar oğlu – mayor

    Muradov Zaman Muqabil oğlu – mayor

    Alxasov Taleh Aydın oğlu – kapitan

    Salmanov Tərlan Babək oğlu – kapitan

    Abdullayev Rövşən Əhədulla oğlu – gizir

    Ağayev Şəmsəddin Əsədulla oğlu – gizir

    Babayev İlknur Ramiz oğlu – gizir

    Dostalılı Dostalı Şirvan oğlu – gizir

    Əliyev Şahin Məhəmməd oğlu – gizir

    Xəlilzadə Bəşir Məhəmməd oğlu – gizir

    İslamov Emin Bəxtiyar oğlu – gizir

    Qurbanzadə Ülvi Babaquli oğlu – gizir

    Mərdənov Cəmil Omar oğlu – istefada olan gizir

    Muxtarov Kamal Qismət oğlu – gizir

    Nuriyev Toğrul Əhliman oğlu – gizir

    Yolçiyev Bəşir Qoca oğlu – gizir

    Həsənov İsmayıl Bəhlul oğlu – baş çavuş

    Nəhmədov Xəzər Sabir oğlu – çavuş

    Necəfov Üzeyir Hacı oğlu – ehtiyatda olan kiçik çavuş

    Süleymanov Afiq Ziyafət oğlu – kiçik çavuş

    Sadıqov Vüsal İbrahim oğlu – əsgər.

    Ильхам Алиев наградил лиц, имевших особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджана
    President awards group of people for special contribution to Azerbaijan's territorial integrity

