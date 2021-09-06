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Ильхам Алиев наградил членов Национальной паралимпийской команды Азербайджана

Ильхам Алиев наградил членов Национальной паралимпийской команды Азербайджана Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении членов Национальной паралимпийской команды. Как сообщает Report, за высокие достижения на XVI Летних Паралимпийских играх в Токио и заслуги в развитии азербайджанского спорта решено
Внутренняя политика
6 сентября 2021 г. 15:20
Ильхам Алиев наградил членов Национальной паралимпийской команды Азербайджана
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении членов Национальной паралимпийской команды.
Как сообщает Report, за высокие достижения на XVI Летних Паралимпийских играх в Токио и заслуги в развитии азербайджанского спорта решено наградить следующих азербайджанских спортсменов и их тренеров:

орденом «Шохрат»

Астанова Эльвина Амрах оглу

Гейдари Гамеда Мохаррамали оглу

Салеи Рамана Сергеевича

орденом «За службу Отечеству» 1-й степени

Асланова Орхана Аловсат оглу

Гаджиеву Шахану Ибадат гызы

Гусейнову Ханым Акиф гызы

Исрафилова Вели Рашадат оглу

Керимову Дурсадаф Мухтар гызы

Рагимли Гусейна Натиг оглу

Ширинли Вугара Тофиг оглу

Велиеву Ламию Ровшан гызы

Велиеву Севду Расим гызы

Закиева Ильхама Азизага оглу

орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Абаслы Намига Зульфугар оглу

Мамедова Парвина Расим оглу

Наджафзаде Саида Али оглу

орденом «Эмек» 3-й степени

Джулфаева Алаверди Абасовича

Мамедова Рашада Низами оглу

Заеца Владимира Владимировича

медалью «Терегги»

Агакишиева Фарида Ибили оглу

Алиева Эльвина Адиль оглу

Алиева Эльвина Эльман оглу

Алиева Рашада Рауф оглу

Алиева Тофига Зохраб оглу

Ибрагимова Ибрагима Эльдар оглу

Мамедова Расима Мамед оглу

Мамедова Имамверди Агаверди оглу

Нагиева Мехди Али оглу

Панютина Олега Викторовича

Захидова Азада Закир оглу.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Azərbaycan Milli Paralimpiya komandasının üzvlərini təltif edib

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