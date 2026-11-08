Ильхам Алиев: Национально-духовные ценности Азербайджана для нас превыше всего

Национально-духовные ценности, ценности Азербайджана для нас превыше всего.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу из Ханкенди по случаю Дня Победы.

Глава государства отметил, что именно национально-духовные ценности ведут Азербайджан вперед.

"Азербайджанское государство построено на этом фундаменте. Веками мы хранили эти ценности в своих сердцах, бережно охраняли их и передадим это наследие будущим поколениям.

Идеология азербайджанства - это философия, лежащая в основе всех наших успехов. Азербайджанство - это философия, объединяющая всех наших граждан. Азербайджанство - это идеология, ведущая нас вперед. В Азербайджане все этнические группы, представители всех религий живут как одна семья, и нас объединяют гражданская солидарность и идеология азербайджанства. Это наша национальная идея. Хочу еще раз сказать, что это путь, ведущий в будущее. Царящие сегодня в Азербайджане общественно-политическая стабильность, благоприятная атмосфера, созидательные тенденции и сплоченность нашего общества во имя единой цели - это картина, которую, считаю, редко можно встретить в сегодняшнем мире", - сказал президент.

Ильхам Алиев подчеркнул, что в этот праздничный день хотел бы еще раз отметить величие азербайджанского народа.

"Потому что только великий народ, несмотря на все страдания, несмотря на 30-летнюю оккупацию, несмотря на угрозы в наш адрес стоящих за Арменией крупных держав, проявил волю и оказал мне поддержку, обусловив нашу Победу.

Отмечая этот прекрасный праздник, каждый из нас по праву испытывает чувство гордости. В то же время каждый из нас с уважением чтит светлую память шехидов, пожертвовавших своей жизнью на этом пути. Уверен, каждый из нас говорит себе: "Мы должны быть такими сильными, чтобы впредь никому и в голову не пришло причинить Азербайджану вред!". Уверен, так и будет. Сегодня Азербайджан - сильное государство, государство, не зависящее ни от кого ни с политической, ни с экономической, ни с военной точки зрения, государство, проводящее независимую политику, достойное государство", - заявил глава государства.