О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ильхам Алиев в Губадлы: На этих плодородных землях должно быть только благополучное проживание

Ильхам Алиев в Губадлы: На этих плодородных землях должно быть только благополучное проживание Касаясь экономического развития Губадлинского и других освобожденных районов, еще раз хотел бы сказать, что у нас должны быть очень точные планы. Мы накопили большой опыт, успешно реализуются госпрограммы по социально-экономическому развитию регионов. Уже
Внутренняя политика
25 октября 2021 г. 22:30
Ильхам Алиев в Губадлы: На этих плодородных землях должно быть только благополучное проживание

Касаясь экономического развития Губадлинского и других освобожденных районов, еще раз хотел бы сказать, что у нас должны быть очень точные планы. Мы накопили большой опыт, успешно реализуются госпрограммы по социально-экономическому развитию регионов. Уже реализован ряд программ, пользуясь данным опытом, безусловно необходимо очень четко осуществлять планирование в данном районе.

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с представителями общественности Губадлинского района.

"Еще раз хочу отметить, уже есть предварительные предложения относительно инфраструктурных проектов, строительства домов, восстановления сел. Главное заключается в том, чтобы возвращающиеся сюда люди жили хорошо, их благополучие было на высоком уровне. Безусловно, для этого будут созданы все условия, но необходимо правильно определить сферы, в которых они будут заняты.

Для достижения этих целей необходимо предпринимать правильные шаги. Правительству даны поручения, различные министерства заняты в этом процессе, и я уверен, что Милли Меджлис тоже внесет свой вклад в эту деятельность. На этих плодородных землях должно только благополучное проживание", - добавил глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ilham Aliyev in Gubadli: "There should only be good living in such picturesque lands"
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Qubadlıda: "Belə səfalı torpaqlarda ancaq yaxşı dolanışıq olmalıdır"

Экслюзивные новости

Депутат Верховной Рады: Открытие Зангезурского коридора - повестка дня
Депутат Верховной Рады: Открытие Зангезурского коридора - повестка дня
25 октября 2021 г. 18:19
АБТ: Туристическая инфраструктура в Нахчыване – модель для других направлений
АБТ: Туристическая инфраструктура в Нахчыване – модель для других направлений
25 октября 2021 г. 16:09
Посол: Бельгийские компании заинтересованы в участии в проектах по восстановлению Карабаха
Посол: Бельгийские компании заинтересованы в участии в проектах по восстановлению Карабаха
25 октября 2021 г. 14:42
Посол Бельгии: Южный газовый коридор повлияет на рынок газа и его цены
Посол Бельгии: Южный газовый коридор повлияет на рынок газа и его цены
25 октября 2021 г. 13:29
Посол Бельгии: Мины в Карабахе препятствуют его восстановлению
Посол Бельгии: Мины в Карабахе препятствуют его восстановлению
25 октября 2021 г. 11:39
Гримак: Азербайджанцы Львова всегда чувствуют поддержку местной власти
Гримак: Азербайджанцы Львова всегда чувствуют поддержку местной власти
23 октября 2021 г. 11:59
Директор латвийского музея: Карабахские ковры рассказывают историю
Директор латвийского музея: Карабахские ковры рассказывают историю
22 октября 2021 г. 17:34
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
22 октября 2021 г. 11:58
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
22 октября 2021 г. 11:36
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
22 октября 2021 г. 11:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi