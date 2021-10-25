Ильхам Алиев в Губадлы: На этих плодородных землях должно быть только благополучное проживание

Ильхам Алиев в Губадлы: На этих плодородных землях должно быть только благополучное проживание

Касаясь экономического развития Губадлинского и других освобожденных районов, еще раз хотел бы сказать, что у нас должны быть очень точные планы. Мы накопили большой опыт, успешно реализуются госпрограммы по социально-экономическому развитию регионов. Уже

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Касаясь экономического развития Губадлинского и других освобожденных районов, еще раз хотел бы сказать, что у нас должны быть очень точные планы. Мы накопили большой опыт, успешно реализуются госпрограммы по социально-экономическому развитию регионов. Уже реализован ряд программ, пользуясь данным опытом, безусловно необходимо очень четко осуществлять планирование в данном районе. Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с представителями общественности Губадлинского района. "Еще раз хочу отметить, уже есть предварительные предложения относительно инфраструктурных проектов, строительства домов, восстановления сел. Главное заключается в том, чтобы возвращающиеся сюда люди жили хорошо, их благополучие было на высоком уровне. Безусловно, для этого будут созданы все условия, но необходимо правильно определить сферы, в которых они будут заняты. Для достижения этих целей необходимо предпринимать правильные шаги. Правительству даны поручения, различные министерства заняты в этом процессе, и я уверен, что Милли Меджлис тоже внесет свой вклад в эту деятельность. На этих плодородных землях должно только благополучное проживание", - добавил глава государства. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Ilham Aliyev in Gubadli: "There should only be good living in such picturesque lands"