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Ильхам Алиев: Мы в значительной степени приблизили день возвращения бывших переселенцев на родные земли

Ильхам Алиев: Мы в значительной степени приблизили день возвращения бывших переселенцев на родные земли Мы проложили дорогу Победы до Шуши, а сейчас идет строительство магистральной дороги Физули-Шуша. В настоящее время проводятся работы на дорогах Физули-Гадрут, Физули-Джебраил, Физули-Агдам.
Внутренняя политика
17 октября 2021 г. 19:11
Ильхам Алиев: Мы в значительной степени приблизили день возвращения бывших переселенцев на родные земли
Ильхам Алиев

Мы проложили дорогу Победы до Шуши, а сейчас идет строительство магистральной дороги Физули-Шуша. В настоящее время проводятся работы на дорогах Физули-Гадрут, Физули-Джебраил, Физули-Агдам.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности Физулинского района.

Отметив, что сегодня был заложен фундамент новой дороги в направлении Физули-Агдам, глава государства добавил: «Граждане могут добраться до Агдама, воспользовавшись Физулинским международным аэропортом. Физулинский международный аэропорт - это воздушные ворота Карабаха».

«Выполняя всю эту работу, мы преследовали одну цель: как можно скорее вернуть бывших переселенцев на родные земли. Участвуя сегодня в церемониях закладки фундаментов, мы в значительной степени приблизили этот день», - подчеркнул Президент Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Keçmiş köçkünlərin öz doğma torpaqlarına qaytarılacağı günü böyük dərəcədə yaxınlaşdırmışıq"

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