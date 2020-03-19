Ильхам Алиев: Может быть объявлено и чрезвычайное положение

"Чтобы не допустить распространения данного заболевания, наряду со всеми государственными мерами, в первую очередь и граждане должны быть ответственными. Если кто-то чувствует в себе симптомы заболевания, то немедленно должен обратиться к врачам, самоизолироваться, не посещать места скопления людей, не участвовать без надобности в массовых мероприятиях. Эти мероприятия уже отменены, но не исключено, что какие-то безответственные люди поведут себя не по правилам. Заранее хочу предупредить всех: будут приняты строгие меры, так как это – национальный вопрос, здоровье нашего народа, безопасность нашего государства. Каждый должен знать, что в случае несоблюдения объявленных 14 марта правил будет привлечен к самой строгой ответственности.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы.

"К сожалению, поступают факты, связанные с безответственностью. В то же время мы видим и открытую провокацию. Откуда исходит эта провокация – от той самой пятой колонны, находящихся среди нас врагов, элементов, именующих себя оппозицией, предателей, получающих деньги из-за рубежа. Их главная цель - уничтожить Азербайджан. Чем хуже Азербайджану, тем лучше им. Посмотрите на их выступления в социальных сетях, они полны ненависти, провокаций. Они словно хотят, чтобы произошли беспорядки. Хотят, чтобы была неразбериха. Хотят, чтобы была паника. И после этого они говорят, что живут заботами азербайджанского народа. Они - враги, и мы должны открыто сказать это. Еще неизвестно, к чему приведет это заболевание. Поэтому в период этой болезни будут действовать совершенно новые правила отношений. Пусть каждый знает это, и не исключено, что когда-то может быть объявлено и чрезвычайное положение. В таком случае изоляция представителей этой пятой колонны станет уже исторической необходимостью. Азербайджанский народ давно выбросил их на свалку истории. Там они загнивают уже почти 30 лет. Но мы не можем позволить, чтобы антиазербайджанские силы, пятая колонна, национальные предатели, воспользовавшись этой ситуацией, совершили какую-либо провокацию. Пусть все знают это. Наша политика однозначна, у нас решительная воля. Мы, как всегда, решаем и будем решать проблемы азербайджанского народа. Действия, предпринимаемые Азербайджанским государством в нынешней ситуации, в период коронавируса, еще раз показывают, что здоровье, безопасность, благосостояние азербайджанского народа для нас превыше всего, и для достижения этого мы пойдем на любой шаг. Пусть никто не сомневается в этом.

Дорогие соотечественники, братья и сестры, мир вступает в новый период. Его особенности заключаются в том, что никому неизвестно, когда наступит конец этому заболеванию и к каким последствиям оно приведет. Поэтому еще раз призываю весь азербайджанский народ к солидарности, ответственности. Уверен, что мы вместе с честью преодолеем все испытания", - добавил глава государства.