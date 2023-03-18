Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева совершили поездку в Тертерский район

18 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева совершили поездку в Тертерский район.

18 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева совершили поездку в Тертерский район.

Как сообщает Report, глава государства принял участие в открытии дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с условиями, созданными в здании средней школы в поселке Суговушан, приняли участие в церемонии закладки фундамента жилого квартала.

Глава государства, первая леди и их дочь Арзу Алиева ознакомились с капитальным ремонтом Суговушанского водохранилища, вытекающего из него магистрального водного канала, строительством объектов туристической инфраструктуры, создающихся вокруг водохранилища.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева побывали в селе Талыш Тертерского района, ознакомились здесь с генеральным планом села, условиями, созданными в административном здании, детском саду, полной средней школе.

Затем глава государства зажег новрузовский костер в селе Талыш и поздравил азербайджанский народ с праздником.

Далее президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с условиями, созданными в клубно-общинном центре, встретились и побеседовали с жителями села.