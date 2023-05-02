Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента административного здания в Агдаме

2 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента административного здания, которое будет построено в городе Агдам.

2 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента административного здания, которое будет построено в городе Агдам.

Как сообщает Report , глава государства и первая леди были проинформированы о проекте.

Было сообщено, что строительная площадь пятиэтажного здания составит 24,5 тысячи квадратных метров. В цокольном этаже будут созданы автостоянка, убежище гражданской обороны, технические кабинеты, склад, кухня, аудитория. На первом этаже здания будут расположены районное управление по статистике, районное отделение Министерства экологии и природных ресурсов, региональные отделения Агентства продовольственной безопасности, Государственной службы по антимонопольной политике и защите прав потребителей, местное отделение Министерства цифрового развития и транспорта, районный отдел культуры, Центр занятости (центр DOST), Государственный центр аграрного развития, Территориальное налоговое управление Государственной налоговой службы, комната для заседаний и архив.

На втором этаже будут действовать 7 комнат для заседаний, 8 открытых офисов, зал, секретариат. На третьем этаже будут созданы штаб-квартира специального представительства Президента Азербайджанской Республики, банкетный зал, который можно разделить на две части. На четвертом и пятом этажах также будут офисы, кабинеты для встреч, заседаний и другие помещения.

Перед административным зданием планируется создать парадную площадь для проведения мероприятий, парк площадью 17,5 тысячи квадратных метров и городскую площадь.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент административного здания.