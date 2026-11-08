Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Ильхам Алиев: Хребет врага был сломлен на поле боя

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 12:04
    Ильхам Алиев: Хребет врага был сломлен на поле боя

    Хребет врага был сломлен на поле боя.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к азербайджанскому народу.

    "Да возрадуются души солдат и офицеров, ставших шехидами в Отечественной войне. Да упокоит Аллах души всех шехидов. Ценой их жизни и крови, благодаря героизму наших военнослужащих мы смогли положить конец армянской оккупации. Вооруженные силы Азербайджана на протяжении 44 дней демонстрировали героизм, доблесть, патриотизм, самоотверженность. Хребет врага был сломлен на поле боя. В ходе боевых действий во время 44-дневной Отечественной войны свыше 300 городов и сел были освобождены от врага. В этих населенных пунктах был поднят Флаг Азербайджана, в результате чего в ночь с 9 на 10 ноября Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции. Таким образом, территории, еще не освобожденные на тот момент на поле боя, также были возвращены Азербайджану – без единого выстрела, без каких-либо потерь", - сказал глава государства.

    Ильхам Алиев 8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) Путь к Победе
    İlham Əliyev: Düşmənin beli döyüş meydanında qırıldı
    Ilham Aliyev: The enemy was crushed on the battlefield
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