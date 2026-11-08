Ильхам Алиев: Хребет врага был сломлен на поле боя

Хребет врага был сломлен на поле боя.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к азербайджанскому народу.

"Да возрадуются души солдат и офицеров, ставших шехидами в Отечественной войне. Да упокоит Аллах души всех шехидов. Ценой их жизни и крови, благодаря героизму наших военнослужащих мы смогли положить конец армянской оккупации. Вооруженные силы Азербайджана на протяжении 44 дней демонстрировали героизм, доблесть, патриотизм, самоотверженность. Хребет врага был сломлен на поле боя. В ходе боевых действий во время 44-дневной Отечественной войны свыше 300 городов и сел были освобождены от врага. В этих населенных пунктах был поднят Флаг Азербайджана, в результате чего в ночь с 9 на 10 ноября Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции. Таким образом, территории, еще не освобожденные на тот момент на поле боя, также были возвращены Азербайджану – без единого выстрела, без каких-либо потерь", - сказал глава государства.