О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ильхам Алиев: Это наша победа, победа азербайджанского народа

Ильхам Алиев: Это наша победа, победа азербайджанского народа "Это наша победа, победа азербайджанского народа. Потому что наш народ не сломился в период оккупации, не смирился с ситуацией, не забыл родные земли".
Внутренняя политика
20 октября 2021 г. 20:16
Ильхам Алиев: Это наша победа, победа азербайджанского народа
Ильхам Алиев

"Это наша победа, победа азербайджанского народа. Потому что наш народ не сломился в период оккупации, не смирился с ситуацией, не забыл родные земли".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Зангиланского района.

"Даже молодые люди, которые не видели этих земель, жили с мыслями об их освобождении, и именно они пошли на смерть. В первых рядах были именно те дети, которые появились на свет после оккупации, и, которым, возможно, в период оккупации было 5-10 лет. Это говорит о том, что наш народ ждал этот День Победы и, несмотря на все трудности, несмотря на все страдания, ждал этот день и верил, что этот день наступит”, - подчеркнул глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке National unity source of Karabakh victory – Azerbaijani president
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bu, hamımızın qələbəsidir, Azərbaycan xalqının qələbəsidir"

Экслюзивные новости

Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
20 октября 2021 г. 16:30
Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий
Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий
20 октября 2021 г. 14:32
Председатель ЦБА: Инфляцию в Азербайджане второй год подряд определяют внешние факторы
Председатель ЦБА: Инфляцию в Азербайджане второй год подряд определяют внешние факторы
20 октября 2021 г. 12:31
AzerGold начал предварительную разведку на месторождении в Кяльбаджаре
AzerGold начал предварительную разведку на месторождении в Кяльбаджаре
20 октября 2021 г. 11:04
Азербайджан будет активно наращивать добычу газа в ближайшие годы
Азербайджан будет активно наращивать добычу газа в ближайшие годы
19 октября 2021 г. 16:58
Министр уволил директора кукольного театра за растрату
Министр уволил директора кукольного театра за растрату
19 октября 2021 г. 15:09
Fitch Ratings: Цены на нефть позитивно сказываются на экономике Азербайджана
Fitch Ratings: Цены на нефть позитивно сказываются на экономике Азербайджана
19 октября 2021 г. 11:39
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
19 октября 2021 г. 11:23
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
19 октября 2021 г. 10:01
В США азербайджанец вышел в финал международного турнира по ММА
ФотоВ США азербайджанец вышел в финал международного турнира по ММА
19 октября 2021 г. 09:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi