Ильхам Алиев: Это наша победа, победа азербайджанского народа

"Это наша победа, победа азербайджанского народа. Потому что наш народ не сломился в период оккупации, не смирился с ситуацией, не забыл родные земли".

"Это наша победа, победа азербайджанского народа. Потому что наш народ не сломился в период оккупации, не смирился с ситуацией, не забыл родные земли".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Зангиланского района.

"Даже молодые люди, которые не видели этих земель, жили с мыслями об их освобождении, и именно они пошли на смерть. В первых рядах были именно те дети, которые появились на свет после оккупации, и, которым, возможно, в период оккупации было 5-10 лет. Это говорит о том, что наш народ ждал этот День Победы и, несмотря на все трудности, несмотря на все страдания, ждал этот день и верил, что этот день наступит”, - подчеркнул глава государства.